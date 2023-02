Brian Oliván: "El Mallorca me dio mucho"

Brian OIiván es uno de esos casos poco frecuentes de jugadores que se van a un rival directo por voluntad propia, por no querer renovar, y no recibe ni un reproche de la afición. El lateral es un jugador apreciado por la afición del RCD Mallorca por todo lo que dio en el campo en sus dos temporadas, tanto en Segunda como en Primera División.

Muy pronto se vio que la distancia con el club era importante y que parecía encaminarse hacia el Espanyol. Pero durante toda la temporada su juego no ofreció dudas y su coraje y pundonor fueron muy apreciados por la hinchada. Por ello a pesar de marcharse todo han sido mensajes de agradecimiento de la afición bermellona.

Ahora el lateral periquito afronta con la duda de si podrá jugar por el traumatismo en la cabeza que sufrió en Elche. Consciente de la importancia para el Espanyol, con 24 puntos, sólo dos más que el descenso, habla del partido contra su ex equipo con el mismo agradecimiento hacia su etapa en la isla: "es un partido muy importante. Fue un equipo que me dio mucho, que me trató muy bien, pero es un partido en el que necesitamos los tres puntos, necesitamos la victoria y hacernos fuertes en casa. No sé si rival directo, tenemos el mismo respeto hacia todos, además en casa que creo que estará lleno a pesar del horario".

Es un duelo de rivales directos aunque esta temporada el Mallorca tiene una posición más holgada: "este año hay diez equipos que están muy parejos, hay poca distancia de puntos, confiamos en sumar victorias para dejar ese grupo atrás. El Mallorca es muy difícil, nos va a costar mucho, ya sabemos cómo juegan, qué van a buscar y cómo se van a poner y es como una final para ambos porque sabemos lo que conlleva".

Sobre su estado, indicaba que "fue una acción fortuita cabeza contra cabeza. Estuve bastante mareado también por los esfuerzos, luego ya no podía más y prefería que entrara otro compañero. Se hizo un tac, no salió nada pero hay que tener precaución y a ver si puedo estar".