Brian Oliván se marcha al Espanyol con el reconocimiento de la afición

Brian Oliván se ha despedido de la afición del RCD Mallorca en una carta. No ha habido ni un solo reproche al lateral zurdo que se va al Espanyol. Lo que en otros casos hubiera provocado desaprobación, ha sido un consenso generalizado por parte de los aficionados, como se ha visto en las respuestas a su carta publicada en twitter.

"Queridos mallorquinistas. os escribo estas palabras para despedirme de la que ha sido mi casa estas dos últimas temporadas .Llegué en plena pandemia y tardé en poder disfrutar del calor que dáis en cada partido en Son Moix. La fortuna fue poder celebrar con vosotros un ascenso que me permitió conseguir el gran sueño: debutar en Primera División. Se trata de algo también imborrable para mí y que me ligará al Real Mallorca de por vida, además de los amigos y experiencias que he vivido".

El lateral continúa diciendo que "el último año ha sido tan apasionante como complicado, pero el objetivo se ha cumplido : dejar el Mallorca donde le pertenece, en Primera División. Me marcho con la certeza de haberlo dado todo por este escudo desde el primer hasta el último día. Des d'avui seré un aficionat més. GRÀCIES per TOT, MALLLORCA!"





El jugador llegado del Cádiz de manera discreta, ya que esa misma temporada la apuesta del club era el lateral argentino Brayan Cufré, por el que el club había pagado traspaso, sin embargo fue convenciendo en el día a día, siendo importante cada vez más en el equipo y esta temporada dando el salto a Primera. Con la llegada de Costa pasó algo parecido, parecía que Oliván se caería del equipo pero ha vuelto a ser determinante jugando como lateral y también como central, lo que le hizo aún más útil al equipo. Ante la plaga de lesiones en defensa, Luis García le empleaba como central en defensa de cuatro y también Aguirre en la defensa de tres centrales. Impecable rendimiento y comportamiento que le ha asegurado el cariño de la afición a pesar de marcharse a un rival tras no haber querido renovar.

Estos casos suelen provocar reproches, no ha sido el caso. Desde que Pablo Ortells dijera en Deportes Cope en Noviembre pasado que había problemas para renovar a Oliván y que lo veía muy difícil, la afición fue haciéndose a la idea de que el jugador acabaría su etapa bermellona. Pero lo importante ha sido su rendimiento para los aficionados y su gran compromiso. Como si fuera a quedarse de por vida.

Un ejemplo fue su efusiva celebración con los aficionados que estos todavía recuerdan, en Pamplona. Fue su auténtica despedida.