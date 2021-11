Boscana: "Perdimos más el partido nosotros que por los árbitros"

El comienzo de temporada más duro de la trayectoria del Imprenta Bahía San Agustín con un 0-5 ha sido analizado por el presidente de la entidad, Guillem Boscana, quien reconoce que está siendo díficil pero viendo señales positivas en la evolución de su equipo.

El mandatario se mostrabaja contrariado en la presentación de cuatro jugadores como Ruesga, Van Beck, Mendy y Feliu :"las sensaciones con un 0-5 no pueden ser buenas ni positivas. Pero siempre digo que hemos de minimizar lo malo y hacer que las cosas buenas que hacemos salgan adelante. Es cierto que no es el comienzo que hubiéramos deseado todos, no ha sido sencillo, también estoy convencido de que estos seis primeros equipos contando ya al de San Sebastián, estos equipos estarán en playoff,convencidísimo. Quizá me equivoque en alguno pero no en muchos. Esto lo hacía más complicado porque nuestro equipo cada vez va a más, pero delante hemos tenido equipos que no nos han dejado sacar todo lo que tenemos".

El presidente tiene claro que "al final del partido dábamos la culpa a todo, culpar a los árbitros siempre es lo más fácil. No entraré en si fue bueno o malo, sólo me quejo de que no nos tienen el mismo respeto que a otros. No me quejaré por malos arbitrajes, estoy convencido de que perdimos más el partido nosotros que por los árbitros. No supimos ganar el partido cuando lo teníamos en las manos".

Boscana hizo una reflexión tras ser preguntado por las críticas al arbitraje de uno de los dos técnicos, Pau Tomàs, tras la derrota ante Alicante. El entrenador y el presidente coinciden en que no se trata igual a sus jóvenes jugadores que a los rivales pero para Boscana el arbitraje no fue la causa de la derrota. "Los árbitros te ven con Kostadinov con 18 años con todos los respetos a quien no habían pitado nunca, al lado está Llompart y la diferencia es abismal. En un lado es una cosa y en el otro otra, es un peaje que hemos de pagar. A los entrenadores no les tienen tampoco el mismo respeto a Álex y Pau que a García de Vitoria o Cuspinera. Me gustaría que los árbitros piten lo que ven no según la edad o lo que sea".