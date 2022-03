Bajas de nuevo en el Atlético Baleares para visitar al Sevilla At.

Problemas en el centro del campo para Eloy Jiménez, técnico del Atlético Baleares para visitar al Sevilla Atlético, ya que no podrá contar con el centrocampista Cordero, que se está tratando de su lesión en Andalucía, y Hugo Rodríguez, un jugador al que no está acompañando la fortuna esta temporada. El ex del San Fernando sigue lesionándose y estará de nuevo ausente.

Además, el técnico no sabe aún si podrá contar con Armando Sashoua que sigue siendo duda, la semana pasada se esperaba que reapareciera pero finalmente vio el partido desde la grada del Estadio Balear. Armando es clave para el equipo en el aspecto ofensivo. Con quien ya cuenta el técnico es con Dioni que ya fue titular el domingo pasado y Luca Ferrone.

El partido será ante un equipo el hispalense que a pesar de su mala clasificación durante la temporada fue capaz de llevarse la victoria del Estadio Balear en la primera vuelta por 0-2. Fue en un partido con mucha interrupción, poco fútbol y muy alejado de lo que se espera del filial de un club grande.

En los sevillistas juega el menorquín ex del Mallorca Xavi Sintes, quien no puede jugar es el balearico Pedro Ortiz, capitán del Sevilla Atlético y jugador de la cantera blanquiazul que sufrió una grave lesión de rodilla el pasado mes de Octubre que le tiene fuera de los terrenos de juego hasta la próxima temporada, con la rotura del ligamento cruzado anterior.

El Atlético Baleares cierra en este momento los puestos de playoff con 44 puntos pero empatado con el Castellón. El objetivo es tratar de escalar y evitar ese quinto puesto que en un playoff emparejaría ahora mismo a los balearicos con el Deportivo, teniendo en cuenta además que la fase de ascenso se jugará en Galicia. Ahora mismo están a nueve puntos del líder Albacete y por lo tanto del ascenso directo. El Albacete juega esta noche ante UCAM.