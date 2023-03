Augusto Fernández, listo para un nuevo reto

El cronómetro empieza a ponerse a cero para Augusto Fernández. Atrás quedan los días de probaturas y de descubrir como es pilotar una MotoGP para el campeón de Moto2. El piloto del Tech3 Gas Gas Factory Racing arranca, como el resto de pilotos de la parrilla, el Mundial de MotoGP este próximo fin de semana con la disputa de la primera de las 21 pruebas del calendario que conforman el calendario de una temporada que arrancará en Portimao y no en Qatar como venía siendo habitual. Ese cambio tan sólo es uno de los muchos realizados por la organización del Mundial para intentar retomar el interés de los aficionados.

"Estoy contento de como me voy adaptando a la moto. Mis objetivos han cambiado con respecto al año pasado y no sé muy bien que esperar de esta temporada en cuanto a posiciones", ha indicado Fernández en una rueda de prensa llevada a cabo hoy en Palma en la que ha analizado sus sensaciones antes del debut en Portimao. "Mi objetivo realmente es estar cada vez más cerca de mi compañero de equipo Pol [Espargaró] y de los otros dos pilotos del equipo y poder ganarles para ser la primera moto de la marca", ha apuntado como objetivo personal Augusto Fernández para esta temporada.

Uno de los cambios más importantes que ha tenido que realizar Augusto Fernández, lo ha reconocido el propio piloto, ha sido cambiar su forma de pilotar. "Siempre había soñado con pilotar una MotoGP y ya me esperaba que iba a ser la moto con mayor potencia que he pilotado en mi vida y así es porque es una pasada. He tenido que cambiar un poco mi forma de pilotar pero no por la MotoGP si no por lo que te pide la Gas Gas para poder ir rápido. Es diferente a mi estilo natural y he tenido que cambiar un poco. Es otra forma de trabajar y tienes una fábrica detrás que está pendiente de cada vuelta que haces. Tener a tanta gente detrás pendiente es la diferencia más grande que he notado", ha reconocido