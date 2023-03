El Atlético Baleares vive, remontada épica en busca de la salvación

Viven. Es el sentimiento con el que fueron a casa jugadores y aficionados del Atlético Baleares tras una remontada épica ante Osasuna Promesas. Los balearicos remontaron por dos veces en un partido de los que hacen afición, de sufrimiento y en el que parecía que el desenlace iba a ser el de costumbre.

No en vano el Atlético Baleares llevaba nueve jornadas sin ganar y parecía asomarse peligrosamente al descenso. Con el 3-2 ante el filial rojillo se colocan más cerca de puestos de permanencia, a dos puntos ahora mismo aunque sus antecesores, Sabadell y La Nucía tienen un partido menos. Ha sido la primera victoria del técnico García Escudero "Tato" en la quinta jornada con el técnico mallorquín. El presidente Ingo Volckmann había avisado en Deportes Cope el jueves que pedía a sus jugadores que se comieron la hierba hasta el final, acertaran o no, y se le vio eufórico celebrando la victoria con los jugadores tras el partido. Ahora desde su nueva ubicación en la grada de sol. El primer gol de la mañana lo marcó el pequeño Álvaro Moratella, que hacía el saque de honor tras superar un cáncer, como informaba el club.





De nuevo el Atlético Baleares dio facilidades defensivas, algo que obsesiona a Tato que en los últimos partidos ha tratado de hacer fuerte al equipo atrás y precisamente se valoraba el punto obtenido en Soria hace dos jornadas tras mantener la puerta a cero y el empate en Alicante ante Intercity 2-2 aunque ambos goles encajados de penaltis más que dudosos.

Los balearicos sufrieron mucho ante Osasuna Promesas, con errores impropios en el aspecto defensivo, una sensación de fragilidad sin duda propiciada por la falta de confianza, pero tuvieron el acierto ante portería que no han tenido en tantos partidos. Tras goles para enmarcar y que rompen la mala dinámica de este año: gol de cabeza de Miguelete al filo del descanso, golazo de falta de Marc Baró y gol en el descuento de Dani Nieto.

Por dos veces yendo en contra de marcador. Los osasunistas ganaron muchos duelos y encontraron facilidades para conseguir sus dos goles. Un Atlétic que salió con Lucas Díaz, Laure, Olaortua, Kevin, Marc Baró. En medio campo Carlos Julio (lesionado y que fue sustituido por Bilal), Petcoff, Toni Ramón, Víctor Narro; y arriba con Miguelete y Dioni. Muchos problemas en medio campo para hacerse con el balón ante la falta de centrocampistas, que aún se acrecentó aún más con los cambios. Acabaron con Navarro, Olaortua, Kevin, Baró en defensa, un medio campo con Petcoff como único medio, ya que Bilal y Dani Nieto ocupaban las bandas, Miguelete y luego De Lucas como acompañante de Petcof y arriba Dioni y Xisco. Cinco atacantes, pero para entonces Tato ponía toda la carne en el asador intentando la remontada que además llegaría en una gran contra con Bilal metiendo un gran balón para Dani Nieto que no perdonaba, era el 92'.

Era la reaparición de Xisco Jiménez tas su debut hace un mes. Ahora pieden a Carlos Julio. Llama la atención la nula participación de Cordero que ha caído en el ostracismo, y más llamativo ante la falta de centrocampistas.

El técnico, Tato, daba las "Gracias a todos por la paciencia que habéis tenido conmigo, después de cuatro partidos sin ganar. Hoy es el mismo trabajo, pero la diferencia es que al final ganas. Orgulloso de mi primera victoria en esta categoría y de cómo ha llegado. Si todos los partido van a ser así, no sé si llegaremos vivos al final pero muy contento. Sobre todo de donde vengo tenía mucha gente en la grada: mis amigos de pequeño, del Santanyí, de donde he salido, del Ferriolense y me emociona porque la gente está con nosotros y quiero aprovechar para dar las gracias a todo el mundo, porque es la primera vez que veo que el equipo pierde y la afición anima como si el equipo ganara y esto es un lujo. Los necesitamos a todos y quiero darles las gracias a todos. Lo que me ha pasado por la cabeza es todo esto y no he visto el gol porque se ha levantado todo el banquillo y se ha metido dentro del campo y no lo he visto. He visto a todos correr y yo he corrido. Supongo que como todos, pensar que al final hemos cambiado la dinámica".

El técnico tiene claro que " un equipo muerto no levanta este partido y estamos muy vivos. A sido clave porque cuando vas por detrás en el marcador todo el tiempo que pasan los minutos pues entran las precipitaciones, los nervios… Yo en la media parte he visto a los jugadores que creían que lo íbamos a sacar. A lo mejor la gente dirá que es un ataque del entrenador, hemos acabado con Miguelete en el doble pivote y con Toni Ramón del lateral pero yo quería ganar. Para mi empatar hoy hubiese sido como una derrota y necesitábamos ganar y todo el tiempo que vas con el marcador atrás te puedo asegurar que es un sufrimiento. Lo importante es ir recuperando gente, cuando me habéis preguntado por las bajas siempre os lo he dicho que lo más importante en los cambios es la competencia que generan, hoy se han quedado sin jugar jugadores importantes como Hugo o Cordero. La semana pasada nos ayudaron y al final necesitamos esto, es que sin esto los cambios te tienen que dar mucho más y hoy los cambios nos han dado eso que necesitaba el equipo de creer de tirar para arriba y de acabar".