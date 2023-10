En un equipo sumido en la peor crisis deportiva desde que el empresario Ingo Volckmann adquirió el club en 2014 y lo reflotó, las únicas buenas noticias parecen llegar de la recuperación de efectivos. No es poca cosa en un equipo que ha llegado a acumular una decena de lesionados.

Con el potencial más limitado de la plantilla de este año, la merma de efectivos ha sido también determinante para los balearicos al no poder contar con jugadores importantes. Si el pasado sábado reaparecían David Navarro y Toni Ramón, con buena nota el primero y suspenso el segundo, quien podría reaparecer esta semana es el lateral David Forniés. Se trata de uno de los casos más delicados porque no se sabía cuándo podría estar de regreso el jugador, desde que se lesionara la pasada temporada.

David Forniés no juega en el Atlético Baleares desde el pasado 15 de Enero ante el Sabadell, se perdió la segunda vuelta de campeonato y todavía no ha debutado en el presente campeonato. Durante muchas semanas hubo dudas sobre su continuidad en el club balearico porque no se sabía si su recuperación sería a corto-medio plazo.

El último parte médico del Atlético Baleares que actualizaba el estado de la larga lista de ocupantes de la enfermería, indicaba sobre el lateral que "sigue con su recuperación de una pubalgia. El jugador ya esta en fase de reincorporación y ya entrena con el grupo. Tendrá el alta en las próximas semanas". Era hace un mes, el pasado 14 de Septiembre.

Pero Forniés ya sale del túnel y quién sabe si esta semana el técnico Juanma Barrero al fin podría contar con un lateral izquierdo natural y además un jugador de mucha experiencia. No ha tenido en los últimos dos partidos un jugador específico de ese puesto desde que se lesionó en el calentamiento del partido ante el Murcia Ferroni, por lo que ha tenido que jugar un atacante como lateral, en este caso Roberto Alarcón.

Los balearicos descansan y mañana regresarán al trabajo para preparar la visita al InterCity. El técnico Juanma Barrero dejó claro que su equipo tiene que hacer muchas más cosas en un partido de las que hizo y que todavía hay quien no se entera de la situación delicada en la que está el equipo. Está claro que tendrá que hacer cambios y que algunos jugadores no están por ahora para esta lucha por la permanencia.

Mientras, el club ha publicado una imagen que vale más que mil palabras para escenificar la unión que debe haber entre grada y equipo. El pasado sábado se vivió en el estadio algo muy sintomático, gritos de Jordi Roger dimisión pero después aplausos para los jugadores que pedían disculpas por su pésimo partido.