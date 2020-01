El nuevo fichaje del Atlético Baleares, Óscar Gil, ya ha sido presentado como nuevo jugador balearico; el defensa entrena esta mañana por primera vez a las órdenes de Manix Mandiola tras haber pasado de forma satisfactoria el pertinente reconocimiento médico en la jornada de ayer. El central navarro salió a su presentación acompañado del director deportivo del club, Patrick Messow, que dejó caer algunos detalles acerca del mercado de invierno.

El club balear continúa a la búsqueda de un delantero centro y a la espera de alguna oportunidad que pueda aparecer en el mercado, como reconocía Messow: "Estamos atentos al mercado y si sale algo interesante lo vamos a valorar pero estamos tranquilos; estamos bien como estamos y confiamos en la plantilla que tenemos". Sin urgencia, así se toma el Baleares los días restantes del mercado. Uno de los jugadores que están cerca de recalar en la entidad blanquiazul es el hermano de Samuel Shashoua.

Armando Shashoua, centrocampista ofensivo de 19 años, cuya incorporación al Atlético Baleares puede hacerse oficial en las próximas horas; de esta manera hablaba Messow sobre el caso del inglés: "Queda una semana de mercado. Armando Shashoua nos interesa, lo negociamos con el Tottenham para cerrar una cesión pero aún no está cerrado". La llegada de Armando y la de un punta parecen las opciones más cercanas en el equipo dirigido por Manix Mandiola pero como daba a entender el propio Messow, en el club no se cierran a nada por lo que puede haber alguna sorpresa más.

En cuanto a Óscar Gil, cuya ficha federativa debería estar disponible para el domingo, reconocía sobre su fichaje: "Estoy muy contento de estar aquí, tenía otras opciones pero cuando me llamó Patrick no lo pensé, porque sigo todas las categorías y me explicó el proyecto y es bonito luchar por ascender; por eso estoy aquí". Por su parte, Messow destacó la calidad de Gil y las grandes aportaciones que puede hacer al equipo: "Ya vimos lo buen jugador que es en la eliminatoria de playoff y completa la buena plantilla que tenemos. Es un defensa completo, rápido, agresivo y con buen trato de balón que le pondrá las cosas difíciles al míster".