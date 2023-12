El Atlético Baleares se levanta, tres victorias en cuatro partidos

El Atlético Baleares empieza a ver la luz y se sitúa en puntuación de salvación, algo que hace un par de meses se veía muy difícil. En un pozo profundo se hallaba el conjunto balearico, incapaz no ya de ganar sino de competir como se espera de un equipo de Primera RFEF, una categoría que no perdona.

Los balearicos encadenaron la segunda victoria consectiva en la remontada ante el Alcoyano (2-1, Alarcón y David Rodríguez), suman tres victorias en los últimos cuatro partidos y cuatro victorias en los últimos seis encuentros. ¿Cómo se explica la transformación? La recuperación de efectivos clave en defensa que dan un salto de calidad como David Navarro, Juanra, Ofoli y David Forniés ha sido el primer paso. La plaga de lesiones desde el principio que tuvo el equipo balearico dejaron muy limitado un equipo que ya de por sí había rebajado su calidad teórica respecto a la pasada temporada.

Pero además, el equipo no aguantaba físicamente los envites, los jugadores se rompían, y aún más blando parecía el ánimo de un equipo con nula confianza. Ha tenido que remar, y remar fuerte, el técnico Juanma Barrero para devolverle la confianza al grupo. Ha tratado de simplicar las tareas y que no fuera el equipo lo que no podía ser, un equipo que quisiera elaborar mucho y trabajar poco.

Para Barrero el 0 en la puerta se convirtió en obsesión, pero más que eso aún,que el equipo supiera defender y no ir al intercambio de golpes con los rivales porque iba a resultar siempre perdedor, porque no generaba ocasiones, David Rodríguez era una isla y bastante hacía en solitario intentando cazar alguna.

Todo eso ha cambiado porque el equipo además se lo cree, ya cree que puede ganar. Ante el Alcoyano fueron perdiendo muy pronto tras una mala salida de balón, un golpe que en otro momento, hace dos meses, hubiera sido mortal. Los balearicos sin embargo lograron la remontada con dos goles de abc del fútbol, buenos centros y buenos remates, los testarazos de Alarcón y de David Rodríguez.

El delantero suma cuatro partidos consecutivos marcando, demostrando a quienes creían que este goleador se había acabado, que no es así y ya suma seis tantos. Goles además que dan puntos, goles decisivos.

Aún no han hecho nada, porque siguen en descenso, aunque el equipo ahora se ve capaz de ganar a cualquier rival. Si siguen con los mismos parámetros aún se puede salvar la temporada y lo más importante, mantener la categoría. En Enero llegarán al menos cuatro refuerzos, hay jugadores que ya se han caído del equipo que saben que no continuarán.

Treballar, ??????????????????, descansar i a per el pròxim repte.



???? https://t.co/sZ6TJSSFNMpic.twitter.com/G6MzIHxCKF — Atlético Baleares (@atleticbalears) December 3, 2023