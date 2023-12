El Atlético Baleares inicia la operación salida con Javi Moreno

"Les he pedido velocidad", decía el técnico del Atlético Baleares semanas atrás en Deportes Cope Baleares, de cara al mercado invernal de fichajes que empezará el 2 de Enero. Y no se refería a inmediatez en los fichajes, que seguramente también, sino jugadores con velocidad en el campo. Juanma Barrero ha conseguido sacar del pozo profundo en el que estaba el equipo cuando llegó al Estadio Balear, pero el equipo aún está en descenso.

Ahora es un equipo competitivo, que defiende con disciplina y orden, puede no tener la pelota pero no descompone con facilidad como le ocurría antes. En los últimos 10 partidos ha ganado cuatro, empatado tres y perdido tres. Lleva ahora mismo cuatro jornadas sin perder, y los dos últimos puntos se van por buenos, en los empates en San Fernando y ante el Córdoba, en partidos que se pusieron muy cuesta arriba (el domingo pasado en inferioridad desde la media hora de juego).

Pero técnico, dirección deportiva y sobre todo presidente, están de acuerdo en que hay que inyectar algo más a la plantilla para conseguir la permanencia. Tiene claro el presidente Ingo Volckmann que si tiene que fichar tres o cuatro jugadores que puedan mejorar la plantilla lo hará. El equipo lo ha pasado muy mal, han llegado a ver que la categoría peligraba con un arranque nefasto y ahora se trata de ayudar a una plantilla que de la mano de Barrero ha hecho un buen trabajo. Esta primera RFEF no perdona y castiga los bajos estados de forma o la falta de gol, y los balearicos no van sobrados de gol, han dependido mucho de su especialista, David Rodríguez, quien lleva ya seis goles y que no podrá jugar la próxima jornada por sanción, el 3 de Enero en Linares.

Pero para la llegada de jugadores deben salir antes algunos. El primero ya es oficial, se trata de Javi Moreno, que ha rescindido de mutuo acuerdo con el club. Es una de las grandes decepciones de esta temporada, un jugador ofensivo precisamente con velocidad, pero que ha estado desafortunado y su concurso ha coincidido con la peor fase de la temporada, los inicios.

No será la última baja ni mucho menos, otros dos jugadores están en la rampa de salida, se trata del lateral Loren, que ya ha perdido protagonismo en la plantilla, ahora mismo está jugando Navarro en el lateral y el delantero Jorge Martínez-Losa, quien ha tenido una participación residual de 112 minutos.

Había estado también con opción de salir el portero Jero, pero parece que continuará. En este sentido, ha irrumpido con fuerza el meta Ramón Vila, que cada día está mejor y se ha erigido en titular tras las continuas lesiones de Jero.

Javi Moreno deja de ser jugador del CD Atlético Baleares.



?? https://t.co/eqCc7PH65Lpic.twitter.com/Uh0MZWx1Wu — Atlético Baleares (@atleticbalears) December 18, 2023