El Atlético Baleares homenajea a Nuha en su retorno

El encuentro ante UCAM Murcia adquiere mayor relevancia ya que podría significar el liderato provisional en solitario para el Atlético Baleares, ya que el actual líder, el Villarreal B no jugará el derbi por los positivos del Castellón. Los balearicos vienen de un empate a cero en Alcoy, el primer duelo sin marcar de los de Xavi Calm. Pero además tiene el aliciente del retorno de dos ex balearicos, el delantero Nuha Marong y el portero Biel Ribas. El tercer ex balearico no podrá jugar, Manu Farrando, por sanción.

Y es precisamente el retorno de Nuha lo que divide las opiciones de la afición balearica sobre todo después de conocerse que el Club homenajeará al delantero antes del partido del domingo en el Estadio Balear. A pesar de los grandes registros de su temporada en el Atlético Baleares en la 2018-19, con 14 goles y cinco pases de gol, a pesar de lo importante que fue para el equipo en esa temporada, parte de la afición no olvida que nada más perder el ascenso ante el MIrandés, el gambiano mostró mensajes hacia el Racing, equipo por el que acabó fichando. Esto no sentó bien, pero hay otros aficionados que consideran que es más importante el rendimiento que dio y su implicación durante toda la temporada.

El club ha informado sobre el homenaje: "Nuha atesora dos registros que le hacen acreedor del homenaje en forma de camiseta enmarcada con su nombre que le entregará el director deportivo Patrick Messow antes del partido" afirma el Atlético Baleares en su comunicado, al mismo tiempo que recuerda que "con sus 2 goles ante el Lleida se certificó la segunda liga de Segunda B de la historia del club, la primera de la era Ingo Volckmann. Nuha marcó 2 de los 3 últimos goles del equipo en Son Malferit, campo donde el ATB pasó a jugar tras dejar Magaluf en ese partido de la ‘casi’ remontada ante el Mirandés con un final de 3-1 el 30 de junio de 2019. Después, el club regresó a su casa, el Estadio Balear".

En cuanto al partido, Calm tiene las bajas de Alfonso, Hugo Rodríguez y Jesús Álvaro.