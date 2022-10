Anquela:"Lo único que espero es no defraudar a nadie"

Dijo que del fútbol no le retiraría nadie sino que se iría cuando él quisiera y Juan Antonio Anquela ha cumplido su palabra. Vuelve a estar en activo un año después de su despido en el Alcorcón y lo hace con más fuerzas que nunca según ha reconocido en su presentación.

Con la máxima ilusión ya dirigía el martes una doble sesión de trabajo y prepara un duelo de mucha exigencia ante el Burgos, el equipo revelación de esta temporada, partido que se disputará el sábado a las 21h en El Plantío.

"Lo voy a intentar desde el primer segundo con todas mis fuerzas, que las tengo. Me he encontrado un equipo predispuesto y con el que el fútbol ha sido hasta ahora injusto. A base de trabajo, de orden y de competir, que la palabra clave en segunda es competir".

Anquela se ha encontrado un club en pleno crecimiento: "He estado en muchos clubes y este tiene una idiosincracia particular, va a crecer pero no se puede hacer en un día. Lo va a hacer porque lo hacen con toda la intención y todas las ganas, este club se merece mucho y lo va a hacer".

Sobre el diagnóstico de lo que se ha encontrado, tiene que claro que "los números son fríos pero son veraces, dónde está el problema ahora, está recibiendo goles ¿verdad? el problema está en las dos áreas. Pero estoy convencido de que tengo futbolistas para esto".

Evita analizar los males del equipo o analizar el trabajo de Baraja: "No soy nadie para juzgar un trabajo anterior al mío, a mi modo de ver todo es mejorable como todo en la vida, vamos a intentar mejorar, competir, que es la palabra clave. Si cualquier equipo no corre, no está bien colocado, no sabe el terreno que está pisando al final se hunde. Este equipo tiene unos veteranos con unas ganas tremendas. Hay una mezcla de veteranos y jóvenes muy buena. La ilusión que yo les transmito a ellos es la misma que ellos me transmiten a mí".

El técnico afirma que lo ha visto todo en Segunda, conoce a todos los rivales, está al día de todo. Ve la Segunda como siempre, en todo caso cada año un poco más igualada, y destaca a un solo equipo que haga algo que se salga de lo habitual, el Andorra de Sarabia: "tiene un librero y lo lleva a cabo. Es el único que hace algo diferente. Hasta el día que le cojan el libreto y entonces plantee otra cosa. Los demás estamos cortados por el mismo patrón, lo que pasa es que hay mucha parafernalia".

Amadeo Salvo manda un mensaje realista.-

El presidente Amadeo Salvo suele aprovechar las presentaciones para mandar los mensajes que considera oportunos en cada momento. Y parecía claro que el creador de este proyecto UD Ibiza que ha llegado al fútbol profesional iba a tratar de calmar un poco el ambiente algo crispado que ha habido en torno al equipo, sobre todo en la figura del anterior técnico.

Para Salvo está habiendo poco cariño en algunos momentos al equipo, al que cree que hay que ayudar, recuerda que es un club joven que acaba de llegar al fútbol profesional y que no se pueden exigir según qué cosas. Obviamente Salvo es el primer "culpable" de esa exigencia porque él lo es, quiere algún día que la UD Ibiza esté en primera división. Pero en la Segunda hay que ir paso a paso y sin cargar la mochila de presión, sobre todo para quien no debe tenerla que es un recién llegado.

"En Ibiza nunca hemos visto fútbol de primera y no sabemos si algún día lo veremos. La gente está acostumbrada a ver fútbol de Primera (por televisión), eso es así, el 90% de los aficionados son del Real Madrid o del Barcelona. Su nivel está muy alto, ver una realidad más baja a veces está difícil. Tenemos que saber que es un club que está en crecimiento, en constante evolución, las comparativas... a mí también me gusta más ver un Barcelona-Sevilla que un Ponferradina-Mirandés. Es un fútbol diferente, es otra competición. Tenemos que ser realistas y ver que necesitamos el empujón de todos. Tenemos una plantilla larga, muy competitiva, polivalente, muchos jugadores por línea, más completa que la pasada temporada".