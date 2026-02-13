mediodía cope en la mancha | 13 feb 2026 | 13:20
Entrevista con Conchi Arenas, alcaldesa de Socuéllamos, localidad que se llena de alegría en Carnaval
La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, nos presenta todos los detalles del Carnaval 2026, que se celebrará del 14 al 21 de febrero con una programación amplia y pensada para todos los públicos. En esta entrevista repasamos los actos más destacados, como el pregón a cargo de “L@s Mezklaos”, el Carnaval Infantil, los desfiles callejeros, la Noche de las Décadas o el esperado Gran Desfile Regional de Comparsas, uno de los eventos con mayor proyección de la comarca. Una conversación en la que también abordamos la implicación de peñas, AMPAS y colectivos locales, así como el impacto social y económico de una de las fiestas más queridas de Socuéllamos.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura16:57 min escucha
"Nada se puede esperar de un partido que no respeta a los suyos ni siquiera cuando ya no están"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h