mediodía cope en la mancha | 13 feb 2026 | 13:20

Entrevista con Conchi Arenas, alcaldesa de Socuéllamos, localidad que se llena de alegría en Carnaval

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, nos presenta todos los detalles del Carnaval 2026, que se celebrará del 14 al 21 de febrero con una programación amplia y pensada para todos los públicos. En esta entrevista repasamos los actos más destacados, como el pregón a cargo de “L@s Mezklaos”, el Carnaval Infantil, los desfiles callejeros, la Noche de las Décadas o el esperado Gran Desfile Regional de Comparsas, uno de los eventos con mayor proyección de la comarca. Una conversación en la que también abordamos la implicación de peñas, AMPAS y colectivos locales, así como el impacto social y económico de una de las fiestas más queridas de Socuéllamos.

Conchi Arenas, alcaldesa de Socuéllamos
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura16:57 min escucha

