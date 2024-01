Si algo se puede asegurar de este ciclo del RCD Mallorca es que los propietarios que compraron el club en 2016 han saneado la entidad y han tenido un compromiso e inversión importantísimos. Han convertido un club caótico en estado económico precario, sin rumbo deportivo y con un Estadio de atletismo en un club saneado, renovado, con un equipo en Primera División y un campo de fútbol. Estos son hechos, los números los apuntaba el propio presidente Andy Kohlberg: "Desde nuestra llegada hemos invertido cerca de 100 millones de euros".

Lo decía Kohlberg en la presentación de la celebración de la inauguración del estadio de Son Moix, que tendrá lugar este sábado ante el Celta. Sin duda el nuevo Son Moix será la estrella el sábado tras un cuarto de siglo desde la apertura de las puertas del Estadio, con motivo de los Juegos Universitarios y posterior cesión al RCD Mallorca (que cofinanció con la LFP la instalación). Faltaba tan solo el fondo sur y tras cumplirse los plazos previstos de menos de dos años se ha concluido la reforma integral.

El Mallorca ya vuelve a tener un campo de fútbol, como el viejo Luis Sitjar, pero adaptado a los nuevos tiempos, una instalación multfuncional que no sólo tendrá un partido cada 15 días sino que tendrá servicios y oferta todo el año abierta a los ciudadanos. El presidente Andy Kohlberg ha acudido para esta celebración y el gran día de la inauguración del nuevo Son Moix. Kohlberg viene ocasionalmente a la isla donde se siente muy a gusto y tiene su propia vivienda en pleno centro de Palma, aunque habitualmente reside en San Diego (California).

Kohlberg indicaba "después de 25 años el estadio está finalizado y ahora es parte de toda la sociedad, de la ciudad. Deseamos que el Estadio esté abierto los 365 días del año y abierto para todo el mundo y por supuesto a todos los aficionados del RCD Mallorca. Toda la isla es bienvenida en nuestro estadio, con toda una serie de eventos, restaurantes que tendemos en el Estadio".

El presidente Kohlberg continuó diciendo que "era importante acercar a nuestros aficionados al terreno de juego y estamos seguros de que tendrá influencia en los partidos y nos ayudará a ganar partidos. Agradecemos a la afición cómo hemos pasado de 6.000 a 20.000 abonados y gracias a su apoyo hemos conseguido estar donde estamos. Esperamos el apoyo de la afición como siempre pero mucho más este sábado en este día tan importante para el club,esperamos tener a 26.000 mallorquinistas apoyando al equipo.

"Cuando llegamos en 2016 hubo un gran evento del centenario y ahora tenemos este evento. Hemos invertido casi 100 millones de euros desde nuestra llegada, agradecemos todo el apoyo que hemos tenido".

La reforma integral que ha costado según decía el CEO Alfonso Díaz "24 millones, más seis millones más en equipamientos, tecnología etc, estamos hablando de casi 30 millones de euros. Hemos visitado muchos campos y sabemos que tenemos un campo de cinco estrellas". Díaz también apuntó que "tenemos un Mundial 2030 y nos gustaría que el estadio y ciudad deportiva fueran espacios que pudieran albergar algo. Ya veremos. Tenemos 26.000 asientos, no es capacidad suficiente para súper evento pero para nuestro día a día no necesitamos más". Añadía que "pensamos en seguir creciendo, esto es un legado que va a quedar para el club, la afición y la ciudad. Queremos un espacio para la ciudad todo el año donde haya todo tipo de eventos".

Para el ejecutivo "esto no ha hecho más que empezar, hemos ido estabilizando el club poco a poco, tenemos un gran estadio, un gran grada de fondo sur de animación que por primera vez vamos a tener, espero que esos casi 3.000 aficionados empujen al equipo y al resto de la afición".

En la fiesta de inauguración del Nuevo Son Moix, que arrancará a las 11h en Camí dels Reis, habrá actividades infantiles organizadas por Ayuntamiento y Consell de Mallorca. Habrá también una gran paella y actuaciones musicales en la previa del encuentro, con momento cumbre con el aterrizaje de un paracaidista en el terreno de juego con la bandera del RCD Mallorca.

Javier Bonet, teniente de alcalde de Palma, también mostraba su satisfacción por el final de las obras y el resultado de este nuevo Son Moix que dinamizará aún más esta zona de Palma. Bonet indicaba que "en este estadio van a pasar muchas más cosas que un partido cada 15 días, va a haber ocio, cultura. Que sea el centro de muchos acontecimientos históricos, celebrar victorias y que la gente tenga alegrías cada domingo".

Protegen la puerta del Luis Sitjar.-

El Ayuntamiento de Palma tiene claro que la vieja puerta del antiguo campo es patrimonio de la ciudad y que debe ser protegida. Era una petición expresa de las asociaciones de aficionados del RCD Mallorca, que sienten veneración hacia ese pedacito que simboliza el pasado del club durante más de 50 años. El viejo campo del Luis Sitjar ya no existe pero sí existen algunas paredes y especiamente esa puerta simbólica. Los propios aficionados se organizaron no hace mucho para limpiarla y pintarla y que luzca.

El problema es la ubicación, el Ayuntamiento no tiene claro si podrá continuar en su actual ubicación porque aquella zona pasa a ser zona municipal, verde y de equipamientos para el barro, se añade al parc de la Riera y quizá sea ubicada en otro lugar. Deberá decidirse si en el mismo barrio como recuerdo imborrable de lo que hubo allí o bien trasladada a Son Moix.