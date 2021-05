No son muchas las oportunidades de escuchar al presidente del RCD Mallorca Andy Kohlberg y aún menos frecuente en español. El mandatario llegó a tiempo para vivir el nuevo ascenso a Primera División y ya estuvo presente en el duelo ante el Alcorcón, precisamente el día en el que regresaban los aficionados. Viajó a Tenerife y se le vio como uno más saltando frente al hotel en el grupo de jugadores cuando se produjo la victoria del Cartagena que daba el ascenso matemático a los bermellones.

El presidente y uno de los principales accionistas junto a Robert Sarver se encuentra muy implicado en el día a día de la entidad a pesar de estar gran parte del año en Estados Unidos, pero ha echado raíces como se suele decir, compró una casa en Palma y es asiduo visitante para seguir más de cerca la gestión del club.

Kohlberg quiso agradecer a los aficionados su apoyo en una nota escrita en castellano: "Ha sido un año increíblemente difícil para todos, los jugadores y los entrenadores, la organización. Agradezco mucho su apoyo este año aunque no hayamos podido tener aficionados en la mayoría de los partidos. No habríamos podido conseguir el ascenso sin su increíble apoyo, esperamos regresar la próxima temporada con el Estadio lleno, esperamos verles a todos en la liga, gracias a todos".

El mandatario en un castellano precario tenía claro que para conseguir el éxito fue necesaria una máxima implicación de todos: "este año es muy especial, los jugadores, entrenadores, Pablo (Ortells) y Alfonso (Díaz) ha hecho un trabajo especial" decía en referencia también a los dos ejecutivos del club, director de fútbol y director económico.

El presidente cerraba de esta forma la fiesta del ascenso a la conclusión del encuentro contra el Zaragoza. Kohlberg intervenía tras hablar el capitán Reina, Parera que se despedía de la afición y el técnico Luis García. Bajo la lluvia, gran parte de los 4.086 aficionados no quisieron perderse la celebración del ascenso, un acto bien organizado teniendo en cuenta que no se podían convocar celebraciones y que lo mejor era compartir con los aficionados en la grada y en el último partido en Son Moix el ascenso. Hubo batucada y salieron uno por uno los jugadores del RCD Mallorca coreados. Lo peor fue la espera de los aficionados pero el club tuvo que cumplir los compromisos y las ruedas de prensa oficiales. De no haber llovido no habría sido tan pesado, pero aún así los aficionados aguantaron con ganas de alegría tras un año tan duro.

Como suele ser habitual, Dani Rodríguez y Valjent fueron de los más animosos, el gallego incluso se marcó un baile con su hijo. Luis García se arrancó en mallorquín con un texto escrito en el que agradecía a los "cabronazos" de los jugadores todo su esfuerzo.

"Gracias por creer en una forma de hacer las cosas en el trabajo , en el día a día, en ir juntos. Habéis hecho una temporada increíble" dijo a los jugadores.

En su mensaje en mallorquín, el técnico dio las gracias a la afición: "no dudéis que os necesitaremos la próxima temporada, será difícil pero apasionante. Con vuestra ayuda lo conseguiremos. Hemos llegado a Primera para quedarnos".