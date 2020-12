Amenazas y descalificaciones al presidente del Cardassar

La visita del Atlético de Madrid ha llenado de ilusión al pueblo de Sant Llorenç. El municipio mallorquín recibirá a uno de los clubes históricos del fútbol español en un estadio, Es Moleter, que vivirá un día para el recuerdo tras haber quedado destrozado hace dos años a raíz de la desgraciada riada que sesgó la vida de más de diez personas en 2018. Sin embargo, en las últimas horas un incidente ha ensombrecido un tanto la celebración del partido que se jugará el próximo día 16 y es que dos aficionados del Atlético de Madrid pertenecientes a la Peña Atlética de Inca han proferido amenazas y descalificaciones hacia Jaume Soler, presidente del Cardassar recordándole, en uno de los casos, el apoyo ofrecido por la peña inquera tras la riada de 2018

El motivo de esas amenazas y descalificaciones no es otro que el hecho de que el Cardassar, debido a lo reducido del aforo de Es Moleter, no va a poder disponer de más que 305 plazas para el partido y que, para poder premiar a los niños del club, 150 de esas plazas irán destinadas a los integrantes del fútbol base del equipo de Sant Llorenç mientras que 50 plazas estarán destinadas a los medios y a acreditados para el partido y las 100 restantes se sortearán entre los socios de Sant Llorenç y no ha podido facilitar entradas a los aficionados del Atlético

De hecho, el propio Cardassar, por medio de Jaume Soler, su presidente, contactó con el Atlético de Madrid para comunicarle al equipo colchonero que, por las reducciones de aforo, no podría satisfacer la petición de entradas realizada por la entidad madrileño que entendió perfectamente la situación y agradeció a Soler las explicaciones. Otros integrantes y presidentes de peñas del Atlético de Madrid se han puesto en contacto con Jaume Soler para desmarcarse absolutamente de las descalificaciones y amenazas y mostrarle su apoyo.