La ambición de Boscana: "Queremos quedar lo más arriba posible"

De sobra es conocida la ambición de Guillem Boscana. El presidente del Palmer Alma Mediterránea ya dijo en su momento en una entrevista con Deportes Cope Mallorca que no descartaba poder pelear incluso por subir a ACB y ahora, que el primer paso, certificar la permanencia, se ha dado con creces, las miras del mandatario mallorquín viran hacia objetivos más elevados que la propia continuidad en la categoría. "Ahora que se ha logrado estar en ese grupo de arriba, pese a que hemos logrado el objetivo somos ambiciosos y queremos más, queremos pelear por estar en los ‘play off’ y si lo logramos seguro que analizaremos y trataremos de quedar entre los cuatro primeros para tener el factor cancha a nuestro favor y cuando juguemos el primer ‘play off’ querremos pasar a semifinales" , ha asegurado Boscana en una entrevista con los medios del club.

El presidente del club mallorquín, eso sí, no esconde que la situación económica no es la mejor y que se está viviendo un año delicado en ese aspecto. " La parte deportiva es la que ve la gente, nos ven jugar cada domingo y saben si se cumplen los objetivos. Esa parte ha sido un éxito. En la otra parte, la que no se ve, el poder contar con público, tema patrocinadores y socios y demás no lo ha sido, ha sido un fracaso. Estamos trabajando para poder cerrar el presupuesto. Espero y deseo que logremos no perder dinero este año y si lo logramos va a ser un éxito igual o más importante que el deportivo porque las circunstancias son dramáticas”, dice con tono firme Boscana.

En lo que respecta a lo deportivo, el mandatario reconoce sentir una "satisfacción inmensa" por verse en el grupo de arriba y se congratula de no verse en la lucha por el descenso. " Estoy viendo partidos del grupo de permanencia y cuando veo la clasificación doy un respiro pensando que estamos arriba y no abajo porque salvo dos equipos que parece que no tienen posibilidades, los siete restantes siguen con opciones de bajar", explica mientras que de cara al partido del domingo ante el Oviedo señala: " La pega que vamos a tener es que el Valladolid no estaba acostumbrado a jugar como jugamos nosotros. Nos intentó copiar y no le fue bien pero a Oviedo sí porque el juego que hace Oviedo es el mismo que nosotros y si le jugamos así ellos no van a tener problema en jugar como nosotros pero bueno, si queremos estar en el ‘play off’ es un partido que hay que ganar.", afirma añadiendo que "eso no quiere decir que si no ganamos el domingo no vayamos a lograr estar en ‘play off’ porque considero que el trabajo ya está medio hecho. Hay ganas de conseguir la victoria el domingo pero no tanto porque perdiésemos de 38 hace quince días, que eso puede hacer que uno se motive un poco más, si no por el hecho de que estaríamos más cerca de lograr estar en ‘play off’.