Alfonso Díaz: "Con Aguirre no hay que ratificar ni dejar de ratificar"

A Javier Aguirre le ha molestado la insistencia en las preguntas sobre su futuro en algunas de sus últimas comparecencias. Cree Aguirre que se ha ganado algo más de crédito para tener que escuchar preguntas sobre su futuro en la jornada 14 (hace dos jornadas). Pero sabe también mejor que nadie el técnico, que lleva toda la vida en el fútbol, cuál es la ley de los resultados con los técnicos y en su caso, como el del resto de equipos de la parte baja, está habiendo muchas dificultades para ganar.

Rompía el Mallorca su racha sin ganar que ha durado diez encuentros y con los resultados de anoche de Granada y Celta, los bermellones son los únicos que han ganado de la parte baja en los últimos tres meses, con su triunfo ante el Sevilla.

Parece increíble pero así es, lo que está ocurriendo en esta primera vuelta con el atasco generalizado en el furgón de cola de la Primera División, no se recuerda una liga así. El propio Javier Aguirre lo decía en la previa del encuentro ante el Sevilla.

Es obvio que de haber seguido la misma dinámica el parón navideño hubiera sido muy peligroso para el entrenador mallorquinista, si bien el club no tiene preparado ningún relevo porque no contemplaba ese escenario. No puede negarse el apoyo que ha recibido Aguirre por parte del club, el propio Pablo Ortells indicaba en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid que el técnico mexicano es el más indicado incluso para situaciones como las que está viviendo el equipo.

Tras el triunfo ante el Sevilla, el CEO del club bermellón, Alfonso Díaz, ha sido abordado por esta cuestión: "no hay que ratificar o no ratificar, el trabajo se está haciendo. Hay que estar tranquilos, como se ha visto el equipo está dando la cara, una gran victoria ante un gran equipo como el Sevilla y hay que seguir trabajando, no hay más misterio".

Por otro lado, Díaz anunciaba tras el encuentro navideño entre el club y los periodistas que se cumplirá la previsión del club de inaugurar la última grada de la reforma integral de Son Moix, el nuevo Fondo Sur, donde se ubicará la nueva grada de animación. Será ante el Celta en la segunda jornada de 2024 tras la visita al Bernabéu que se disputa el segundo fin de semana de Enero, ya que el anterior hay Copa del Rey. Con la inauguración del sur, el nuevo Son Moix estará ya finalizado, una reforma espectacular que no sólo eliminó la pista de atletismo y ha modernizado el estadio sino que ha aportado gran cantidad de nuevos usos.