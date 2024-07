Álex Quevedo: "No es una despedida del RCD Mallorca, siempre será mi club"

El portero menorquín Álex Quevedo ha puesto rumbo al Villarreal. Se suponía que era uno de los valores de la cantera del RCDMallorca, de los jugadores más interesantes del Mallorca B que ha ascendido a Segunda RFEF y con proyección al primer equipo, pero eso no se ha traducido en una renovación del jugador.

No se pusieron de acuerdo en la renovación y el canterano quizá tampoco vio claro el salto al primer equipo con los porteros que tiene el Mallorca ahora mismo, Rajkovic, Greif y Leo Román. De esta forma, Quevedo optaba por aceptar la oferta del Villarreal, club en el que jugará en el B en Primera RFEF (acaba de descender de Segunda División) a caballo entre el B y los entrenamientos con el primer equipo, como venía haciendo en el Mallorca.

A sus 20 años, Quevedo se muestra ilusionado y no reprocha nada al RCD Mallorca, cree que quizá el hecho de tener tan buenos porteros en el primer equipo han podido suponer un freno para él para poder progresar en el club bermellón. "No nos pusimos de acuerdo entre las dos partes y ha tocado salir, pero no es una despedida en sí, el Mallorca siempre será mi club, espero volver algún día".

El jugador no se mostró afectado por su marcha en el playoff de ascenso: "lo sabía, el club se ha portado muy bien porque no ha afectado en nada, nos jugábamos el ascenso, lo hemos conseguido y todos contentos". Quevedo no reprocha al club no haberle hecho una oferta mejor: "el club tiene mucha gente arriba en la portería, los dos lo intentamos y no pasa nada, son cosas del fútbol".

Sobre su compañero Leo Román que ha hecho una gran temporada en el Oviedo, indica que "ha estado dos años con ellos entrenando sin parar y le llegó la oportunidad del Oviedo y lo ha hecho bien. Tanto Rajkovic como Greif son porteros de primer nivel".

En cuanto a su futuro, "voy a estar en el Villarreal B en Primera RFEF, ya veremos si algún día entrenando en el primer equipo, es un club que apuesta mucho por la cantera. Pensamos entre todos, familia y representantes que era un club bueno para seguir creciendo".