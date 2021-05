Álex Pérez: "Si la discoteca está abierta vamos a bailar"

No quieren que sea el último baile, el Palmer Alma Mediterránea quiere seguir bailando tras el partido de hoy como dice uno de sus dos técnicos, Álex Pérez. "Están abiertas las discotecas pues vamos a bailar. Estamos en el playoff pues vamos a ir un paso más allá. Siempre hemos puesto metas muy cortitas en el tiempo y ahora la meta es ganar este partido, aguantar todo lo que podamos en este playoff. Estamos muy contentos con la temporada y queremos que siga".

La metáfora del técnico es perfecta si no se toma al pie de la letra claro, porque como le habrán recordado ya, en Baleares las discotecas no están abiertas desde hace más de un año. Nada tiene que ver una cosa con la otra pero puestos a elegir metáforas los aficionados esperan que no sea un mal presagio porque bailar se puede bailar, pero no en los locales. Los aficionados van a estar en este caso sentados en su butaca, con distancia y mascarilla como es costumbre; el club anunciaba ayer que las entradas están agotadas, las casi 1000 que ha permitido de nuevo el Govern Balear a instancias de la Conselleria de Salut.

En realidad esta postemporada es un premio para este equipo, que partía con la ilusión de salvar la temporada tras una reforma integral y una reducción drástica del presupuesto en un proyecto que ha sido un toble pirueta mortal. Pero tanto el presidente Boscana como los técnicos debutantes en LEB Oro, Pau Tomàs y Álex Pérez no son personas que se conformen. No conciben la competición como un homenaje sino como un intento por ganar. Han contado con ese material sensible que es la juventud, jugadores pujantes que pueden carecer de equilbrio en algún momento pero que tienen capacidad para entusiasmarse.

El Bahía San Agustín estuvo lejos de Breogán en el primer partido de la serie disputado en Lugo y que perdió de 15, el partido se rompió en el tercer cuarto y aunque el Palmer reaccionó ya no llegó a tiempo. Es Breogán un equipo con mucha experiencia y con puntos, uno de los grandes favoritos de la temporada al ascenso, a volver a la ACB. El propio Erik Quintela lo reconocía en Deportes Cope Baleares, Breogán "siempre tiene el ascenso como objetivo prioritario. Si bien el club no nos ha transmitido ninguna presión. Es más fácil trabajar así".

Pau Tomàs dice que esperan "el mismo Breogán, muy físico y con grandes individualidades. Con su calidad nos castigaron con opciones que nosotros intentábamos ajustar pero llegó un momento que ya no nos dio tiempo. Creemos que somos capaces y estamos preparados para dar la sorpresa y ganarles ante nuestra gente. Tenemos opciones".

Pérez añade que "de la derrota del sábado ni se acuerdan los jugadores, es un equipo joven para lo bueno y para lo malo. Tenemos una final, una machada más de los chicos".