Álex Abrines: "Esperamos poder clasificarnos para los Juegos, es un reto bonito"

La selección española de baloncesto ya está manos a la obra con la mente puesta en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Va a disputar el preolímpico después de muchos años y tiene que ser campeona de grupo para tener plaza en París 2024.

Sólo quedan cuatro plazas por adjudicar y la competición se desarrolla con cuatro grupos distintos, cuyo campeón se clasifica para la cita olímpica. En la lista de Sergio Scariolo hay cuatro baleares, si bien dos aún no están en Valencia con el equipo, Rudy y Llull, al estar disputando la final de la ACB, en el caso de Rudy Fernández además en una noche muy emotiva en el Palacio de los deportes de Madrid.

Quienes sí están trabajando ya a las órdenes del seleccionador son Álex Abrines y Sergi García. El alero del Barcelona valora las primeras horas de trabajo con España: "faltan muchos jugadores aún pero sí empezar a preparar cuanto antes el Preolímpico que no hay mucho tiempo. La semana que viene con la incorporación de los demás que haya ya una base. Queremos jugar los Juegos Olímpicos, sabemos que no es fácil pero es un reto bonito. Estamos aquí para ello. Ves a todos los jugadores que van subiendo y uno se siente un poco mayor. Pero eso dice mucho de los años de trabajo que llevo, diez años ya en la selección. Intento ayudar a los jóvenes sobre todo en ausencia de los que están aún en competición. Transmitir lo que es la familia, los valores que me transmitieron a mí los de la generación del 80, mantener el nivel y lo que significa esto".

El preolímpico.-



España está en el torneo de Valencia en el grupo A junto a Líbano y Angola. En el B están Finlandia, Polonia y Bahamas (quizá el coco con jugadores NBA como Deandre Ayton, Buddy Hield o Eric Gordon). Hay que ganar el torneo en la final del 7 de Julio para estar en los Juegos Olímpicos.

Sergio Scariolo ofrecía la lista de 22 jugadores para preparar el torneo, una lista en la que hay cuádruple presencia balear, los clásicos Rudy Fernández, Sergi Llull y Álex Abrines, a los que se ha unido Sergi García, a quien Scariolo ya ha llamado en ventanas FIBA. El base mallorquín de Breogán ha cuajado su mejor temporada de los últimos años y estará en la preparación para el momento de la verdad. Scariolo tendrá que anunciar después una lista definitiva de 12 jugadores.

En el caso de que España se clasifique para los Juegos, Rudy Fernández establecería un récord mundial antes de su retirada, sería el primer jugador en disputar seis juegos Olímpicos en baloncesto.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado