Alejandro Tabilo gana el Mallorca Championships

De histórico puede calificarse el triunfo del tenista chileno Alejandro Tabilo en el Mallorca Championships celebrado en Santa Ponsa.El chileno se impuso a Sebastian Ofner en dos sets (6-3 y 6-4) este pasado fin de semana convirtiéndose así en el primer tenista de su país en ganar una competición sobre hierba. Tabilo conquistó el campeonato después de derrotar al austriaco en una hora y 14 minutos. "Afortunadamente he podido sacar el partido adelante y fue muy duro para mí cerrarlo ante un tenista que peleó tanto", aseguró Tabilo tras el encuentro. Tras su victoria, el chileno se añade a Cristopher Eubanks, Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas en la lista de ganadores de la competición. También destacó que la clave de su éxito de este año es "ir partido a partido". Así pues, consiguió sumar el segundo título de su carrera. El primero lo logró en enero de este año en Auckland, después de hacer frente al kazajo Alexander Shevchenko, el checo Jakub Mensik y el francés Gaël Monfils. Tras su triunfo en Mallorca, Tabilo entra por primera vez en el Top 20 del ránking de la ATP y se situó en el puesto 19 tras superar a su compatriota Nicolás Jarry. El motivo: Su hazaña en el único ATP 250 que se realiza sobre hierba en el sur de Europa. Además, desde 2005 no había ningún chileno entre las veinte mejores raquetas del mundo, con Fernando González y Nico Massú. Sin embargo, Alejandro Tabilo se mostró insaciable: "Es lindo situarme tan arriba en el ránking, pero aún queda mucha temporada". El tenista de 27 años logró el hito de ser el primer chileno en ganar una competición sobre hierba. "Haber ganado este torneo me da mucha confianza para seguir avanzando de cara a Wimbledon", afirmó Tabilo, que pone el foco ya en su siguiente campeonato: Wimbledon, en donde mañana jugará en primera ronda contra el británico Daniel Evans.