Aguirre: "Tengo un par de cosas fuera de Europa pero la prioridad es el Mallorca"

Recomponiéndose del destrozo que es perder una final de la Copa del Rey y más por penaltis, el RCD Mallorca tiene un desafío máximo con la visita del Real Madrid, partido para el que el técnico Javier Aguirre podrá contar con toda la plantilla. Un duelo para el que el mexicano tiene claro que el plan pasa por reducir los espacios a un equipo que es mortal por su verticalidad.

La permanencia no está lograda todavía y los bermellones no pueden dormise en absoluto en la liga, con un calendario complicado ante Real Madrid, Sevilla, Cádiz y Atlético de manera inmediata. Por todo ello, club y entrenador aún no se han sentado a negociar el futuro del técnico, que concluye su contrato el 30 de Junio.

Como ya ocurriera la pasada temporada, hasta tener la permanencia en el bolsillo, Aguirre no quiere negociar nada. En los últimos días han aparecido de nuevo rumores sobre el interés de la Federación mexicana por contar con quien ya fuera su seleccionador de nuevo para el cargo. Aguirre se ha referido a esta situación y también a otras al ser preguntado en la emisora mexicana MVS.

A la pregunta de qué hará tras el 30 de Junio, Javier Aguirre indica: "no sé si debo contestar esa pregunta. Estoy feliz en Mallorca pero me cuesta mucho hablar de futuro porque siempre la "riego". Tuve entrevistas en Osasuna con 42 años que decía que me retiraba con 50 y tengo 65, todo lo que diga puede ser empleado en mi contra". Sobre la selección, Aguirre indica que "tengo muy buena relación con Juan Carlos Rodríguez (presidente federativo). Yo del Mallorca estoy lejos pero saben que estoy cerca, que pueden contar conmigo para lo que quieran. No sé qué voy a hacer, estoy abierto a todo. Tengo hoy un par de cosas para ir a otro país a trabajar, estoy analizando todo. No he querido de momento, primero es el Mallorca y una vez se pronuncie ya veré. No es en Europa, es en Oriente Medio y Asia Menor". Lo que no contempla es dirigir a la selección y a un club: "Eso no lo veo".

Sobre el duelo ante el Real Madrid, el técnico tiene claro que "no se les puede dar espacios. Si tú le das espacios a Vinicius te revienta. Rodrygo, Brahim. Cuando estás cerradito en tu campo organizado, les cuesta mucho más. Tienen mucha calidad, Modric, Kroos, te meten un pase por ahí mirando a otro lado, pero son letales con espacios. En mano a mano te la meten, no fallan. Tienen dos y meten dos, porque es el Real Madrid. Alguna vez que le he ganado lo he hecho arropadito y con alguna contra o balón parado".

Sobre el caso Maffeo, que suspendió su cuenta en X por los insultos de algunos exaltados, Aguirre dice que "tengo buena relación con Pablo y le pedí que fuera muy equilibrado, que fuera frío. Le amenazaron. Él lo deja todo en el campo, tuvo sus cuentas con Vinicius. Son piques propios del fútbol, trascienden porque hay muchas cámaras y micros. Si todo queda en el ámbito del fútbol es válido, todos tenemos piques y queremos ganar. Es un chico muy intenso y Vinicius también lo es, espero que quede en el ámbito de la deportividad y que gane el mejor".

"Me dolió en el alma por Abdón".-

El técnico explicaba también cómo fue el episodio de Abdón tras no darle entrada en la final, uno de los asuntos de la semana más comentados tras la final de Copa del Rey.

"Le dije eres la esencia del Mallorca, es el ídolo de la afición, el canterano, es de aquí, estuvo con el capitán Raíllo en Segunda B. Decidí jugar con Larin y Muriqi. Le llamo y le digo mereces jugar, es un día bueno para ti. Cuando hago el cambio de Radonjic ya no me cabe porque con un punta por diversas razones no entra, cuando agoto los cambios me acerco a él y le digo me duele en el alma, él me dice no te preocupes, entrañable el muchacho. Prioricé el equipo y él también. Son cosas que te duelen en el alma, pero en aras de llegar a los penaltis pues me la comí yo".