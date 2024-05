Aguirre: "Nadie me ha dicho nada"

Aliviado, así está el técnico del RCD Mallorca Javier Aguirre tras conseguir la permanencia en Primera División en la jornada 37, su tercera permanencia. Esta salvación ha sido más sufrida que la del año pasado en la que el equipo fue noveno y acabó haciendo una gran segunda vuelta, pero menos que la primera cuando llegó en situación muy delicada y los bermellones estuvieron cerca del descenso.

En esta temporada los bermellones han vivido peligrosamente, sin entrar en descenso pero tampoco sin poder alejarse de los puestos peligrosos. Siempre en el alambre, ha sido el Rey del empate, 16, sólo siete triunfos, la falta de gol ha condenado al equipo a la mediocridad pese a mantener su buen nivel defensivo, sobre todo a partir de cierto momento de la primera vuelta en el que Aguirre volvió a su libro de estilo sobrio.

Tanto Aguirre como Pablo Ortells se emplazaron a la permanencia antes de hablar de futuro, pero esta situación se ha deteriorado un poco en los últimos tiempos por la falta de mensaje por parte de Ortells hacia el técnico sobre por dónde quieren ir y los contactos que han trascendido con Jagoba Arrasate. Aguirre dice que nadie le ha dicho nada y que le gusta ir de frente, un mensaje directo hacia la planta noble. También se remitía a las informaciones que se han publicado y a las cosas que le llegan por fuera porque en el fútbol todos se conocen. Tanto Ortells como Díaz como el propio presidente Andy Kohlberg en Cope se han remitido a conseguir la salvación antes de cualquier conversación de futuro, pero se trasluce cierta falta de cariño o refuerzo hacia su entrenador. La puntilla ha sido las conversaciones con Jagoba precisamente con el equipo todavía pendiente de salvación.

El técnico se despedía de la grada al término del partido y se marchaba emocionado hacia el túnel de vestuarios. "Me he despedido porque la gente siempre me ha tratado bien aquí" decía tras el encuentro. Sobre su futuro, el entrenador indicaba que "nadie me ha dicho nada, con 65 años he visto tantas cosas, soy empleado del club y siempre lo he sido. Estoy feliz aquí pero también entiendo los proyectos y las historias", decía en Dazn.

"Hemos conseguido la cuarta temporada consecutiva en Primera, lo que me parece fantástico". Sobre si le hubiera gustado otro trato del club: "Eso de me gustaría a mí no me funciona. La realidad es hoy fecha 37 estoy muy contento con el vestuario , pero no tengo información de ninguna índole salvo cuando ustedes tiran nombres y eso. Yo ahora mismo no tengo ninguna certeza, sé que hay cosas que se mueven, es la verdad. No me voy a quejar ni voy a llorar. Soy hombre de fútbol y soy frontal, no tengo ningún problema".

Su ayudante, el mallorquín Toni Amor, mostraba el alivio por el objetivo conseguido: "Hoy hemos sufrido, llorado, reído. Vinimos a comernos un descenso y hemos conseguido tres salvaciones y una final de la Copa del Rey. La mochila ha sido enorme, pero feliz de ayudar al club de mi corazón a conseguir estar un año más en primera división. ¡Visca el Mallorca!"