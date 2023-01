Aguirre: "Es impublicable lo que les dije al descanso"

Nadie ponía en duda que la prioridad para el RCD Mallorca es la liga pero no se esperaba una imagen tan pobre de los bermellones ante la Real Sociedad. La despedida del Mallorca de la Copa del Rey fue con la cabeza alta al final, tras haber sometido durante un rato a la Real a la búsqueda del empate y quitarle ese balón que los donostiarras habían monopolizado en el primer tiempo.

El problema fue su salida al partido, un equipo desconocido, temeroso, falto de garra, acobardado ante el potencial de su rival, sin capacidad para robar el balón y para salir desde atrás. Fue un monólogo de la Real Sociedad en la primera mitad, especialmente la primera media hora ante un Mallorca que parecía un equipo de inferior categoría. En su alineación, Aguirre situó a Ángel como punta tras el habitual 5-4-1, con Lee y Tino en las bandas. Sin capacidad para enlazar juego, tampoco podían salir con juego directo al no tener un nueve arriba, se esperaba quizá a Abdón como titular, el otro 9 del equipo junto a Muriqi, o bien un punta rápido para la contra, como hubiera sido Tino o Amath.

De esta forma el Mallorca perdía una y otra vez el balón y la Real podía hacer combinaciones rápidas con gente muy móvil como Oyarzábal, un estupendo Navarro, o hábiles como Brais y un compás marcado por Zubimendi, que metió el gran balón a Robert Navarro en el gol a los cuatro minutos. Antes de estrategia la Real Sociedad ya había avisado nada más empezar el encuentro.

En la segunda mitad Aguirre hizo algún cambio de posición y puso a Tino acompañando a Ángel, algo más lógico y Lee metido más por dentro junto a Battaglia y Antonio. El técnico fue haciendo distintas variaciones como fue introducir a Grenier y Abdón por un desafortunadísimo Cufre y un discreto Tino. Lee se quedaba el carril zurdo y Grenier asumía responsabilidad con el balón. Arriba Abdón acompañaba a Ángel.

Otra variación de Aguirre vino con la entrada de Amath y Dani por Ángel y Antonio, finalmente la entrada de Maffeo por un acalambrado Gayá, con lo que Gio pasaba al central y Maffeo en su banda. El Mallorca sometió a base de empujar y juego directo, sin mucha fluidez pero sí al menos con mayor agresividad e hizo sufrir a la Real. Apenas creó ocasiones sin embargo, sólo un palo a tiro de Grenier que desviaba Copete en fuera de juego.

Javier Aguirre reconocía que la primera parte de su equipo fue deficiente, sobre qué le había dicho a los jugadores al descanso decía que "es impublicable, todo mi repertorio de "peradas". Y reflexionó que "no entramos al partido como debíamos haber entrado. Ante Osasuna nos marcaron nada más empezar la segunda parte y la Real nada más empezar también en liga. No nos marcaron más goles porque las cosas son así, después nos recompusimos y fuimos más reconocibles, al menos competimos y vendimos cara la derrota. No podemos jugar 55 o 60 minutos sino los 90, como sea pero competir los 90".

El técnico recuerda que "hicimos ocho cambios, es una plantilla competitiva de 22-23 jugadores, no hay que olvidar que estamos ahí intentando que el Mallorca juegue cada vez mejor y haga bien las cosas. Nos tocó un mal sorteo, ellos juegan muy bien al fútbol y lo hace todo bien, si encima les das minutos de ventaja te pintan la cara".

Sobre el duelo ante el Celta decía que "está ahí con nosotros, de nuestra liga, es de los que tenemos que intentar ganar en casa, resarcirnos de la derrota en Pamplona y meternos en la dinámica de la liga otra vez".