Agresión e incidentes en el partido juvenil Penya Independent-Andratx

Otro episodio violento este fin de semana en el fútbol balear. Tras la detención de un técnico de un equipo cadete por la Guardia Civil por agresión al técnico rival, la semana pasada, en esta ocasión ha sido en un partido juvenil.

Un final caliente de partido en el Penya Independent-Andratx acabó de la peor manera. Un jugador de la Penya agredía a otro del Andratx, como se puede ver en las imágenes del partido. En medio del tumulto y mucha tensión, aparecen algunos adultos para separar, entre ellos el presidente de la Penya Independent, Toni Curuné, a la vez vicepresidente de la Federación Balear desde la llegada de Jordi Horrach a la presidencia.

Sin embargo, los incidentes continúan después en el túnel de vestuarios, en las imágenes se puede ver que hay empujones y discusiones pero no lo que ocurre en el interior. En la expedición del Andratx acusan al presidente local de no sólo no haber separado sino de intentar agredir. Algo que Curuné niega. El propio presidente de la Penya se ponía en contacto ayer con el presidente del Andratx, Rafa Ribot, para negar este extremo.

En todo caso, habrá que ver el recorrido de este caso porque habrá denuncia por parte del jugador agredido. En estos casos, al ser menores pueden acabar en multas económicas y labores sociales, al margen de la sanción deportiva. En cuanto al capítulo Curuné, tendrán que esclarecerse los hechos para determinar si el vicepresidente de la Federación Balear tiene alguna responsabilidad.