La afición responde para la última batalla en Son Moix

A pesar del enorme y traumático batacazo del anterior partido en casa ante el Granada (2-6), la afición se prepara para la última batalla en casa. El domingo se juega sus opciones de permanencia en el último partido en Son Moix de esta temporada ante el Rayo Vallecano. Ahora mismo a dos puntos de permanencia que marca el Cádiz, a la espera de que juegue hoy ante la Real Sociedad, 19h.

El empate de anoche en el Sánchez Pizjuán puede haber reactivado los ánimos de los aficionados, muy tocados desde el sábado. La afición parece que vuelve a creer. Los mensajes de los futbolistas y del entrenador Javier Aguirre han ido en la dirección de intentar devolver a los aficionados algo de lo que les dieron con su presencia masiva y apoyo hace cinco días. El ritmo es bueno, por ahora hay entradas de todas las zonas excepción hecha de la grada Luis Sitjar. Los precios para los no abonados van de 20 a 30 euros y con precio rebajado para los abonados.

En este momento el Moviment Mallorquinista está valorando qué es mejor, si organizar algo como el sábado pasado con un recibimiento espectacular al equipo y las acciones de animación como las banderas, o por el contrario animar a la afición a acudir pero sin ningún acto especial. El propio entrenador Javier Aguirre reconocía esta semana que quizá el gran recibimiento y el gran ambiente pudo afectar al vestuario, no todos reaccionan igual en un equipo y puede que algunos se sobretensionaran.

El pasado sábado fueron más de 18.000 espectadores (el aforo es de 20.500) y se espera que haya gran entrada también este domingo a pesar de que muchos aficionados se dieron por vencidos ya con la goleada del sábado.

Para Manolo Reina no se puede borrar lo ocurrido y sí al menos tratar de devolver algo de ese apoyo, "es hora de estar juntos y trabajar" decía el portero tras su actuación decisiva en el Pizjuán. Battaglia decía que "no nos vamos a rendir. Venimos de una derrota durísima ante nuestra gente, sacamos un punto en un estadio muy difícil. Quedan dos finales, ojalá que la gente nos acompañe, les necesitamos, a veces las cosas no salen, ojalá estemos unidos todos el domingo y saquemos los tres puntos".

Jaume Costa decía que "han sido tres días muy duros, de mucha ansiedad, no puedes dormir, se sufre. Pero por la gente que está detrás, cuando nos quedamos en el campo y les vimos la cara de sufrimiento, lo sentimos por ellos y se merecen que lo demos todo. Sabemos que los segundos 45 minutos no fueron buenos, pero tenemos carácter para competir".

Antonio Sánchez ha expresado lo vivido esta semana y se ha dirigido a la afición.