El adiós prematuro al fútbol de Biel Company

Algo no ha ido bien cuando un futbolista anuncia su retirada del fútbol a los 29 años. Generalmente es un problema de salud, sean lesiones o bien otro problema. Es el caso del jugador mallorquín Biel Company, quien acaba de anunciar su retirada como futbolista profesional. Tiene 29 años, en el que es momento de plenitud de un jugador profesional, el mallorquín ha tenido que tomar una decisión drástica cuando ya había además reconducido su vida jugando en el Manacor, en tercera, y reorientado su vida profesional. Todo por las lesiones. Su rodilla ha dicho basta. Company será el protagonista este jueves de Deportes Cope Baleares desde el Hotel Gpro Valparaíso (15:05h, 102.8FM).

Su carrera apenas empezaba en el RCD Mallorca, en el equipo de su tierra y al que había vuelto tras jugar en la cantera del Real Madrid, pero se vio frenada por el peor momento posible para jugar en su isla, en medio de la peor crisis deportiva e institucional de lo que llevábamos de siglo XXI en el club bermellón.

El descenso a Segunda B le dolió en el alma como a todos los mallorquinistas, a él más si cabe por la impotencia de perder cada jornada con su equipo y ver cómo se iban al desastre. Company se marchó a Chipre,al Pafos, de ahí a Rumanía, el Hermmanstadt, donde de nuevo las lesiones se cebaron en él para acabar regresando a casa. Había decidido dejar de dar prioridad al fútbol y tratar de seguir matando el gusanillo mientras encauzaba su vida profesional hacia otras actividades.

La rodilla no le respondía, muchas operaciones, estaba perdiendo salud, estaba en peligro hacer vida normal y su propia movilidad personal para el resto de su vida, había que dar un paso al costado y es lo que ha anunciado el jugador de María de la Salut (Mallorca).

"Gracias fútbol. Hoy he tomado la decisión de dejar de jugar al fútbol. No ha sido una decisión fácil, pero mi rodilla derecha ha dicho basta. Muy agradecido a todos los que me habéis ayudado durante este proceso. Mención especial a mi familia y a todos los aficionados. Gracias".

Hoy he tomado la decisión de dejar de jugar al fútbol. No ha sido una decisión fácil, pero mi rodilla derecha ha dicho basta. Muy agradecido a todos los que me habéis ayudado durante este proceso. Mención especial a mi familia y a todos los aficionados. GRACIAS pic.twitter.com/a62KCz4UVo — biel company vives (@bielcompanyvive) November 7, 2021

Company, lateral derecho bermellón, disputó 59 partidos en Segunda División con el RCD Mallorca, con cuatro pases de gol y ningún gol. 4.733 minutos. Con el filial disputó en Segunda B 56 partidos llegando a anotar un gol.

El delegado de campo del RCD Mallorca durante las últimas décadas, Toni Tugores, le responde: "Bielet, cuando quieras y donde quieras, aquí me tendrás en lo que pueda sumar. Te quedan muchos sueños por cumplir y mucho por aportar a tu entorno. Eres un grande y muy contento de haberte conocido".

Toni Amor, técnico mallorquín que acaba de conseguir la Champions de la CONCACAF con el Rayados de Javier Aguirre, también le manda un cariñoso mensaje: "¡¡¡Muchos ánimos Biel !!! Hay que cerrar puertas para abrir otras , que seguro que serán brillantes en tu vida. Un abrazo".

