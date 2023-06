El adiós emocionado de Laure al fútbol profesional

No ha sido un acto más. La despedida de Laure Sanabria como jugador del Atlético Baleares también era la de su adiós al fútbol profesional y por ese motivo el club blanquiazul ha querido que la rueda de prensa llevada a cabo hoy en el Estadi Balear fuera mucho más que una mera comparecencia del jugador. Acompañado por su familia y por una nutrida representación de la primera plantilla blanquiazul, Laure ha vivido una mañana de emociones que han comenzado con la visualización de un vídeo preparado especialmente por el propio Atlético Baleares para rendir homenaje a un histórico del fútbol español que ha jugado su última temporada como profesional en la isla

Dicho vídeo lo arrancaba Xisco Jiménez, presente también en la sala de prensa, recordando que ambos han desarrollado la mayor parte de sus carreras juntos puesto que han coincidido en el Deportivo de La Coruña, Alcorcón y Atlético Baleares. Posteriormente, jugadores como Carlos Bellvís, Dani Jiménez, Álex Bergantiños, Ian Mackay o Aranzubia o entrenadores como Miguel Ángel Lotina, eran protagonistas del vídeo que finalizaba con las palabras de su mujer y su madre, también presentes hoy en la rueda de prensa de despedida del madrileño.

"Uno no sabe cuando se va a despedir pero si tuviera que elegir cómo sería de esta manera, sintiendo el cariño y respeto de todo el mundo", ha apuntado Laure en sus primeras y emocionadas palabras en la rueda de prensa. "Estoy orgulloso de la carrera que he hecho. Tengo la conciencia tranquila de saber que he intentado ser el mejor jugador posible", ha asegurado el lateral

En cuanto al motivo por el que ha decidido colgar las botas, Laure ha explicado: "Lo llevaba planteando en mi cabeza durante este último tramo. Es verdad que la situación del equipo y del club no me permitía pensar en mi. Yo sabía lo que quería pero no lo podía transmitir ni decir porque no quería quitar el foco en lo realmente importante que era mantener la categoría" y ha añadido: "Creo que me ha llegado el momento. Mi cuerpo y mi mente están pensando en otras cosas y siempre he dicho que quiero retirarme yo y que no me retire el fútbol".

El ex jugador de Deportivo y Alcorcón cree que la retirada le ha llegado "de manera natural". "Sabía que era el momento. No puedo decir ningún motivo en particular porque no lo hay pero sabía que era el momento". Finalmente, en cuanto al momento más especial de su carrera ha dicho Laure que "sería injusto e imposible quedarme con uno. Diría quizá que el día del debut en primera. El partido había arrancado y yo estaba llorando. Esa emoción de pensar: "Lo he conseguido" aún me remueve a día de hoy"