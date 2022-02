Adiós al certificado sanitario en el deporte balear

Adiós al polémico certificado sanitario en el deporte. El Govern Balear ha anunciado que desde este sábado se elimina el requisito del certificado que era obligatorio para entrenar y competir en Baleares en competiciones autonómicas y en deportistas desde los 12 años.

El ejecutivo obligaba a los clubes a solicitar la certificación de vacunación, o de haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores o test negativo. Una medida que generó controversia y sobre todo dificultades a las propias entidades que se han visto obligadas a hacer de policías, como ha ocurrido en otros sectores. Al mismo tiempo la norma no se aplicaba a aquellos miembros de los clubes con contrato.

Las tensiones se han producido entre clubes y algunas familias, pero también con las Federaciones, que hacían de transmisoras de la orden del gobierno autonómico. Aunque también las federaciones han sido colaboradoras y algunas se han mostrado abiertamente partidarias de la medida, como las de fútbol y baloncesto.

El certificado también era obligatorio para aficionados en competiciones autonómicas,pero no se podían exigir en competición nacional. Esto hacía que un mismo club no exigiera en un partido del equipo senior,por ejemplo, en categoría nacional pero tuviera que hacerlo a los padres que acudían a un partido de deporte base o una competición autonómica. Algún club como el Bàsquet Santa María mostraba su preocupación por saber qué consecuencias jurídicas podía tener para los clubes solicitar esta información privada. Las dudas jurídicas son muchas por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avalara la norma.

Algunos clubes han costeado los test para aquellos jugadores que no estuvieran inoculados, pero no ha sido algo generalizado porque los clubes no pueden asumirlo. Nada más conocerse la noticia las reacciones han llegado en las redes sociales y algunos usuarios no han dudado en calificar de alivio, otros piensan que la norma no tenía ninguna utilidad sanitaria.

Creo que ha sido la norma Covid más inútil de todas. Y mira que las ha habido. https://t.co/8BHFwopLJL — Marc Llodrà (@MarcLLodra) February 10, 2022

En la mayoría de campos no lo estaban pidiendo, les daba igual — Raúl F. ??? (@dart10n) February 10, 2022

El Govern puso esta norma para "animar" a la vacunación conociendo la importancia que tiene el deporte en la sociedad y especialmente en la juventud y los menores, que no quieren renunciar a su deporte. Esto ha motivado no pocas respuestas legales, la más notoria fueun recurso de más de 500 personas que reunió la Asociación Liberum, que pedía la suspensión cautelar de la medida. Al ser desestimado por la misma sala del TSJB, se produjo un incidente de recusación hacia la sala contencioso-administrativa. Recusación que ha sido reconocida por el propio tribunal.

Fuentes jurídicas indican a Deportes Cope Baleares que la eliminación del certificado sanitario en el deporte no significa que acaben las acciones jurídicas contra esta polémica medida del Govern que deja de aplicarse este sábado.





