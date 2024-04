Abdón: "Me siento campeón con lo que viví a vuestro lado"

En el acto de homenaje institucional al subcampeón de la Copa del Rey, una imagen de Abdón junto a Raíllo presidía el patio del Consolat de la Mar, sede del Govern Balear. Abdón Prats ha sido y es la imagen de esta final de la Copa en el lado mallorquinista, pese a no jugar ni un minuto, es la imagen de un subcampeón de Copa del Rey herido.

El delantero, máximo goleador del Mallorca esta temporada con 11 goles, y máximo goleador de la Copa con seis tantos, se quedó sin jugar en la final; calentó y calentó, pero las circunstancias de las lesiones de tres defensas, Valjent, Copete y Lato, dejaron al técnico Javier Aguirre limitado. El propio técnico iba con cara cariacontecida hasta donde calentaba el jugador para explicarle la situación. En las imágenes se aprecia cómo Aguirre le dice "lo siento en el alma". El rostro de Aguirre es un poema, lo estaba pasando mal, la del jugador es de resignación, se le ve incluso en esos momentos hablando más rato con el técnico del que habla el propio Aguirre.

Cuando le toca irse al banquillo porque el último cambio es Van Der Heyden en lugar de un Lato que no podía más, Abdón se sienta junto a su amigo Darder, quien le consuela en el banquillo. Es una de las imágenes de la final. La otra viene después, junto a Morlanes, hundido por su penalti. Es la imagen de Abdón ante la afición sin decir palabra, sólo con lágrimas y señalándose el escudo y el corazón.

En esta situación, estaba claro que Abdón iba a ser el hombre más observado en el acto de homenaje institucional. Del subcampeón no se acuerda nadie, decía Luis Aragonés, pero esta vez al menos su gente ha querido estar con el subcampeón, porque el sentimiento es de orgullo a todos los niveles, social e institucional, después de que este equipo haya devuelto a una final al Mallorca dos décadas después.

El delantero mallroquín estuvo serio durante todo el acto, como muchos compañeros, entre la tristeza y el cansancio. A Abdón sólo le cambió el gesto al hablarle algún compañero, al saludar a su tío Toni Prats con dos besos y al recibir palabras de algún aficionado y hacerse alguna foto.

Tras tanto silencio, Abdón mandaba su primer mensaje en muchas horas y lo hacía a través de las redes sociales, como no podía ser de otra manera, era para la afición: "Sois el corazón que hace latir a este club, los que nos hacéis poner los pelos de punta en las grandes citas y no tan grandes. Esta la hemos perdido, pero yo me siento campeón con todo lo que viví el sábado a vuestro lado, como uno más".

El delantero añadía que "aunque estéis cabreados respondéis, aunque sea difícil el camino para llegar a donde tenéis que llegar, llegáis. Sois lo más grande que tiene este club. Jamás os podré agradecer lo que hacéis por el club, por nosotros y personalmente hacia mí. No sé qué decir, no tengo palabras".

Finalmente, su emotivo mensaje acababa así: "Esto no se paga con nada que os podáis imaginar. Eternamente agradecido y no lo olvidéis nunca, nunca, moriré a vuestro lado siempre. Sois los mejores y si, os quiero con locura. Visca el Mallorca ahora y siempre".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado













Así recordaba antes de la final lo que ha sido su Copa del Rey.





Acto sencillo y emotivo.-

El acto institucional en el patio del Consolat de Mar fue breve pero intenso. Se apreciaba el cansancio y también la emoción vivida. Marga Prohens, la presidenta balear, estuvo muy cariñosa con el equipo y la directiva. Agracecía a Andy Kohlberg que apostara por Mallorca, se fundió con un abrazo con Raíllo, le dijo al técnico que a partir ahora es el "mallorquín" en lugar del "vasco" Aguirre, lo que hizo sonreír al mexicano. Todo ante unas decenas de seguidores que no quisieron faltar. Una pancarta de protesta contra el CEO Alfonso Díaz, que ha recibido críticas de algunos aficionados por la venta de entradas y la presencia de aficionados del Athletic en su grada. También se reprocha al club que no hubiera nadie esperando al equipo en el barco.