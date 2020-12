Abdón Prats: “Ahora se tendrán que callar y seguir aplaudiendo”

Abdón Prats es el hombre del momento en el Mallorca. Sus actuaciones en los dos últimos encuentros lo han puesto en boca de todos, pero esta vez, para bien. El delantero no estaba viviendo su mejor etapa como futbolista y casi se encontraba fuera del mapa bermellón: tan sólo había jugado 3 encuentros en lo que va de la temporada 2020/21.Sin embargo, el pasado domingo, 29 de octubre, Abdón volvía a marcar con el Mallorca 525 días después. Ayer, frente al Almería, el mallorquín volvió a marcar su segundo gol en apenas 4 días, por lo que, se podría decir eso de que “Abdón Prats ha renacido de las cenizas como el ave fénix” para anotar un gol que quedará en la historia mallorquinista: un gol de chilena en el minuto 91 que dio la victoria al cuadro bermellón frente al Almería.

“No tuve la suerte de marcar en los tres primeros partidos que jugué, y creo que a veces hay que tener mucha paciencia en estas situaciones, pero en el fútbol no se tiene. Por mi parte, he seguido trabajando y he tenido la cabeza tranquila. Gracias a Dios, me sonríe toda la confianza que me ha dado mi familia, mi pareja y todos mis amigos”, afirmó el delantero a los medios del club.

Tras el golazo de chilena que dio los tres puntos al Mallorca, el delantero quiso mandar un mensaje a sus detractores: “Estoy muy emocionado y muy feliz porque he pasado por una etapa muy difícil, en la que creo que no se han portado como debían conmigo, y no lo digo por el míster. Ha habido mucha gente que no ha confiado, pero igual callaron en la temporada del ascenso, ahora también se tendrán que callar, seguir aplaudiendo y animando que es lo importante”, expresó.

El delantero mallorquín también pidió “respeto para los futbolistas”, añadiendo que “a veces la gente es muy cruel con los jugadores de fútbol. Muchas veces he dicho que somos unos privilegiados, pero a veces digo de broma que invitaría a todos esos que hablan sin haber tocado una pelota o haber jugado nunca en un sitio con césped, a dar unos pases de diez metros, a ver si me pasan el balón al pie”.