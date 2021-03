Pedro Cifre relata su reencuentro con Charles Thomas

Pedro Cifre, ex jugador de baloncesto mallorquín relata en Deportes Cope Mallorca su reencuentro telefónico con Charles Thomas, ex jugador del Barcelona o Manresa que estaba desaparecido desde los años 80 y al que, de hehco, se llegó a dar por muerto en esa época.

"Se me saltaron las lágrimas y el corazón me dio un vuelco", asegura Cifre en una entrevista en la que cuenta sus recuerdos de su etapa junto a Charles Thomas y también analiza el revuelo mediático vivido alrededor de la reaparición del ex jugador norteamericano que actualmente vive en un geriátrico en Texas.