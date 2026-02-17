Óscar Troya sobre el partido del año, Poblense-At. Baleares, en COPE: "Es una gran fiesta del fútbol mallorquín y balear"

El técnico del líder dice que "están saliendo las cosas y cada vez es mejor, ahora no da tiempo a disfrutarlo". Dice que al presidente Molondro hay que dejarle soñar "y que haga de presidente, soñar en grande. Nosotros somos los que pongamos los pies en la tierra".