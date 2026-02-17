COPE
Óscar Troya sobre el partido del año, Poblense-At. Baleares, en COPE: "Es una gran fiesta del fútbol mallorquín y balear"

El técnico del líder dice que "están saliendo las cosas y cada vez es mejor, ahora no da tiempo a disfrutarlo". Dice que al presidente Molondro hay que dejarle soñar "y que haga de presidente, soñar en grande. Nosotros somos los que pongamos los pies en la tierra". 

Óscar Troya
Óscar Troya

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura8:08 min escucha

