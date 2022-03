Jose Antonio Pons: "Nunca vi algo así"

El mundo del fútbol base balear ha vuelto a verse sacudido por una acción violenta. En este caso ha sido la agresión de un jugador de otro equipo a un jugador del equipo cadete del Llosetense. Dicha agresión, además, llegó por parte de un jugador de un equipo rival de los de Lloseta que esperó a la finalización del encuentro que el cadete del Llosetense había disputado contra el Ciudad de Palma para llevar a cabo esa acción violenta. José Antonio Pons, técnico del Llosetense cadete relata a Deportes Cope Baleares los hechos.

"Hace dos meses jugamos contra el equipo de este chico. Ganamos y no hubo problemas y pienso que las rencillas vienen de ahí", señala Pons que apunta: "He vivido muchas cosas en los 17-18 años que llevo entrenando y las rencillas se acaban cuando termina el partido.. El partido se acaba y desconectas... Mantener esas rencillas durante dos meses no lo había visto nunca". Para el entrenador del Llosetense cadete hay una regla clara y esa es la de 'lo que pasa en el campo se queda en el campo'. Tanto es así que el propio entrenador desvela una de sus decisiones cuando ve situaciones que no le gustan

"Yo puedo entender los calentones durante el partido o hasta 10 minutos después de que acabe pero lo de aguantar las rencillas dos meses después...Mis jugadores, en todos los clubes en los que he estado, saben que en cuanto les sacan amarilla por un calentón los cambio o los saco fuera y, de hecho, he acabado partidos con diez por eso", explica Pons.

Sobre el momento de la agresión en sí el técnico explica: "Acaba el partido y los jugadores nos saludamos y nos vamos al vestuario. Mientras yo estoy con el tema de las fichas junto al árbitro y en ese momento nos vienen a avisar que han agredido a un jugador de nuestro equipo. El entrenador rival y yo nos quedamos sorprendidos y la sorpresa fue que era un chaval de otro club que no tenía nada que ver con el partido que habíamos jugado y luego ya se concretó que era el chaval con el que nos habíamos enfrentado hace dos meses".

El club del agresor le ha dado la baja inmediata y, por su parte, el Llosetense ha dado parte a la Federación para que el máximo organismo del fútbol balear tome las medidas correspondientes para sancionar al responsable de una agresión que ha dejado al jugador con una fisura en el tabique nasal y otra en la mandíbula. Eso sí, Pons asegura que lo sucedido no le ha quitado al jugador de su equipo las ganas de seguir disfrutando del fútbol. "El chaval está con ánimos. Hablé con él y me dijo que tenía ganas de seguir. Yo lo que le he dicho es que espere a lo que le diga el médico. Gracias a dios el niño no ha cogido miedo y lo lleva bastante bien".