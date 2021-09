Jordi Grimau: "El objetivo es llevar el baloncesto profesional a Ibiza"

El director deportivo y jugador del Bàsquet Sant Antoni, Jordi Grimau, se muestra feliz por el proyecto que tienen en marcha y que esta temporada afrontan por primera vez en LEB Plata.

A sus 38 años se mantiene en forma y es jugador en activo del equipo que dirige, aunque dice que eso no supone ningún hándicap para el entrenador. Sobre los objetivos no se esconde y tiene claro que el objetivo es llegar algún día a la ACB, "conseguir algo como lo que se consiguió en Menorca que es llegar a la ACB, quizá no lo consigamos pero nosotros vamos a trabajar para ello".