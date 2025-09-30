COPE
Joan Feliu: "El partido ante Palencia nos demuestra que podemos competir con cualquiera"

El capitán admite que al equipo le falta sin embargo algo de rodaje todavía. 

Ha empezado la temporada en la Primera FEB con derrota para el debutante Palmer Mallorca ante Palencia. El encuentro jugado en Inca por la reforma de Son Moix puso de manifiesto un buen nivel del equipo sobre todo en la primera mitad. Feliu fue el mejor de su equipo en conjunto y además líder en anotación con 16 puntos, 4/6 en triples. 

