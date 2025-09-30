Joan Feliu: "El partido ante Palencia nos demuestra que podemos competir con cualquiera"
El capitán admite que al equipo le falta sin embargo algo de rodaje todavía.
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
Ha empezado la temporada en la Primera FEB con derrota para el debutante Palmer Mallorca ante Palencia. El encuentro jugado en Inca por la reforma de Son Moix puso de manifiesto un buen nivel del equipo sobre todo en la primera mitad. Feliu fue el mejor de su equipo en conjunto y además líder en anotación con 16 puntos, 4/6 en triples.
"En los casos de corrupción que rodean a Begoña Gómez, caen chuzos de punta sobre el Gobierno por una catarata de novedades"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h