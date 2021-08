Javier Banderas, ansioso por arrancar la segunda fase de la Copa del Rey MAPFRE

La llamada segunda fase de la Copa del Rey MAPFRE de vela arranca hoy y lo hace con algunos de los líderes de las clases no demasiado satisfechos con la forma en la que se ha definido la pelea por la victoria final ya que los mejores equipos de esa fase previa parten al frente de la provisional pero reducen a un único punto la renta que consiguieron acumular en la primera mitad del campeonato. La partida (casi) comienza de nuevo, con la salvedad de que ahora todos se conocen un poco mejor y han podido recuperar sensaciones después de dos años sin competir por La Copa en la bahía de Palma.



Los líderes al término de la Serie Previa fueron: Alegre en clase IRC I, Hatari en ClubSwan 50, Natalia de ClubSwan 42, G Spot en ClubSwan 36, From Now On en BMW ORC 1,Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, Laplaza Assessors en BMW ORC 3, Dorsia Covirán en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Patakín en Herbalife Nutrition J70. Estos equipos comienzan la Serie Final al frente de sus respectivas clases, pero con un solo punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor.

"Creo que es un poco injusto", reconoce a Deportes Cope Mallorca Javier Banderas, armador del Teatro Soho Caixabank que recuerda que ya en la anterior edición, celebrada en 2019, ese sistema hizo que se les escapase la copa. "No es que me rebotase por perder la copa pero yo ya dije que los armadores venimos y llevamos mucho tiempo entrenando y con mucha inversión para que luego se reduzca la clasificación a la ventaja de un punto. Es un poco injusto pero es lo que hay", reconoce banderas que subraya que el equipo debe estar "concentrado" ya que "puede haber una rotura o un fuera de línea, un error te puede definir todo".