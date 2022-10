El Hestia Menorca ha empezado como un tiro la temporada, tres victorias en tres partidos para liderar la LEB Plata. Hablamos con el técnico Javier Zamora sobre su equipo y en especial sobre Slava Kratsov, todo un ex NBA y ex ACB que ha encontrado en Menorca ese refugio y esa tranquilidad que por desgracia no vive su país, Ucrania.

También le preguntamos por Sant Antoni y Palma.