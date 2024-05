La impresionante despedida de Rafa Nadal de Madrid

La noche del martes 30 de Abril, madrugada ya del 1 de Mayo, será recordada por uno de los momentos más emocionantes de la carrera de Rafael Nadal Parera, que ya es decir en una carrera llena de éxitos impresionantes que le han convertido en el mejor deportista español de la historia.

En Madrid, en la Caja Mágica, y tras caer derrota en cuartos en el Mutua Madrid Open por el checo Jiri Lehecka, la organización del torneo preparaba un bonito homenaje con sus triunfos en la capital de España. Pero lo más increíble era la emoción de miles de aficionados que no paraban de corearle, se vivía algo único, todos los presentes tenían la sensación de estar viviendo algo histórico, irrepetible.

El adiós a las pistas de Nadal, que aún no es definitivo porque queda Roma, Roland Garros, los JJOO... pero sí el adiós al torneo de Madrid, como había anunciado el tenista. Quería darse su útlimo baile, estar en condiciones de competir, parecía muy difícil porque no se sabe cuándo le puede volver a parar su cuerpo. En el Godó ya fue bien y en Madrid ha subido algo el listón desplegando un buen tenis.

Lo que parecía muy difícil lo ha conseguido en Barcelona y Madrid, darse la oportunidad de despedirse del público en la pista de tenis como deportista, no como ex deportista. Las lágrimas de su esposa Maria Francisca Perelló, su hermana Maribel, muy emocionada, o sus padres, Sebastián y Ana María Parera, nos dejaron momentos de gran emotividad. Rafel aguantó, se le veía haciendo un esfuerzo por no emocionarse y lo consiguió, hiló un discurso de agradecimiento sentido y sincero ante los vítores de los presentes.

Todo en una noche en la que el Real Madrid estaba disputando toda una semifinal de Liga de Campeones, y eso en Madrid es mucho decir, para acudir a ver un Nadal-Lehecka sin saber que va a ser el úlimo partido del mallorquín. Estaba presente por cierto el técnico del Atlético de Madrid, Simeone, antes del Mallorca-Atlético de esta semana en Son Moix. Y no pudieron estar en esta ocasión dos fijos como Rudy Fernández y Sergi Llull, por el viaje con el Real Madrid a Vitoria de Euroliga.

"Aunque no se haya terminado aquí en Madrid sí es la última vez. Para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años, que es quizá más importante que algún Grand Slam. Las emociones de jugar en Madrid, ante el público español, es algo que se queda conmigo para siempre. He tenido la suerte de lo que era un hobby hacer mi trabajo, me siento un afortunado de la vida por todo lo vivido. No puedo pedir nada más. Espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones. Es lo más importante. Los éxitos son emocionantes, el deporte genera ilusión y como aficionado lo he vivido, por lo que estoy viendo también he generado emoción en vosotros. Lo único que puedo decir es gracias, no puedo decir nada más, sinceramente era un día cuando llega, pero la vida y mi cuerpo llevan un tiempo mandándome señales de que este momento tenía que llegar".