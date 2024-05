Eusebio Sacristán: "Pensé que lo que me quedaba era luchar como hice siempre"

¿Te imaginas ser alguien a quien la vida le ha tratado bien, una persona de éxito en su profesión, alguien muy reconocido como es un futbolista profesional y después entrenador? ¿Te imaginas que un buen día todo se para y que estás a punto de perder la vida. Consigues salir adelante pero tienes que volver a empezar y no sabes si conseguirás ser el mismo.

Es la historia de Eusebio Sacristán en los últmos cuatro años. El ex jugador del Barça de Cruyff, del Valladolid, Atlético y Celta y que había entrenado al Celta, Barcelona B, Real Sociedad, Girona vio su vida interrumpida abruptamente por un accidente. Estuvo nueve días en la UCI y perdió el habla. Durante ese tiempo de silencio el fútbol una vez más volvió a ayudarle, el mismo deporte que le había convertido en alguien reconocido y admirado le ayudó a salir adelante, pero esta vez en la misma Fundación de deporte inclusivo que había creado hace varias décadas en Valladolid para ayudar a los jóvenes. Ahora él era un miembro de su propia Fundación y mediante el fútbol se relacionaba con los chicos. Sólo que allí era uno más, no era Eusebio.

Ahora, el entrenador y ex futbolista ha sentido la necesidad de compartir su dura experiencia de vida en los últimos cuatro años para intentar ayudar a otras personas. Esta semana ha estado en el Club Diario de Mallorca en un encuentro con Fausto Oviedo en el que participaban también compañeros de su época como Miquel "Nano" Soler, Donato, Orejuela o Chichi Soler.

Eusebio ha atendido Deportes Cope Baleares para compartir su experiencia:

"Me caí de unas escaleras, me di un golpe en la cabeza, me llevaron a un hospital, decidieron que me tenían que operar, estuve nueve días dormido y para todo el mundo pensó que Eusebio estaba en esa decisión entre seguir viviendo o si su vida se acabará. Al despertar todos se pusieron contentos. Pero a medida que fueron pasando los días me fui dando cuenta de que no podía hablar, no me salían las palabras, fui dándome cuenta de que había vuelto a vivir pero no iba a ser fácil. Empecé a pensar que esto me podía durar siempre y mi vida cambiaría para siempre. Empecé a pensar qué va a ser esto, una vida apagada, qué duro, por qué me ha pasado esto en la vida".

En medio de esa oscuridad es cuando Eusebio se da cuenta de que "lo que me queda es luchar, como luché para ser jugador y para ser entrenador, y conseguía mis objetivos. Es lo que me queda, luchar con esa misma mentalidad. Quizá me di cuenta de que en mi vida todo lo que me había pasado no se lo había comentado a los demás. Si consigo recuperarme, en el momento que lo consiga voy a relacionarme con los demás y les voy a decir lo que me ha pasado en la vida. Y es lo que estoy haciendo ahora. Desde niño pensé en conseguir objetivos, ser futbolista, conseguir objetivos, ganar títulos, y la vida me lo dio. Y luego pensé en ser entrenador, voy a por ello. Y también lo conseguí. Ahora he tenido un problema grave en mi vida y cuál será mi objetivo, pues será hablar con los demás y contarles lo que me ha pasado en la vida. Es lo que he hecho en Mallorca, reunirme en un grupo de personas y había niños entre ellas. Se lo dedico a ellos, que querrás en tu vida, tu mentalidad será importante, cuando lo quieras será importante la determinación, síguelo. Es lo que quiero contar a los demás, no sé si llegaré y será perfecto pero si consigo llegar a alguno y lo lleve a la práctica y lo consiga me llevaré una alegría en el futuro".

¿Cómo es vivir en silencio? "El silencio es duro, muy apagado, la tristeza. Te puede pasar eso en la vida cuando no puedes tener conversación con los demás. Hay muchas cosas en la vida que te pueden gustar, la música, leer, pero hay una cosa importante y es relacionarnos unos con otros. Si no lo puedes hacer te dejarán atrás, te recordarán pero lo que te espera cuando tienes esa enfermedad es grave. Pero una vez más lo estoy consiguiendo, la superación me está dando la oportunidad de tener conversación con los demás. Estas cosas te pueden servir en tu vida, tenlo en cuenta, vete a por ello y habrá posibilidades de superarlo".