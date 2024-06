Engonga: "No recuerdo que después de la final de Mestalla el equipo bajara el nivel"

Ha sido una temporada desigual en el RCD Mallorca, de los bonitos momentos de la Copa del Rey y el regreso a una final de Copa del Rey, al sufrimiento en liga, competición en la que el equipo nunca ha acabado de despegar y no ha mostrado la solvencia de la temporada anterior.

Lo cierto es que tras el clímax deportivo y social que se vivió con la final de La Cartuja, perdida por penaltis ante el Athletic, llegó un gran bajón, tanto en el ánimo como en el rendimiento de futbolistas y afición. La afición podía permitirse la tristeza pero el equipo no tanto, ya que la permanencia no estaba asegurada. La prueba fue que al equipo le costó horrores volver a ganar, más de un mes después volvió a ganar un partido.

El técnico Javier Aguirre reconocía tras la victoria ante Las Palmas que el equipo había acusado el golpe de la Copa, que le preocupaba y que se habían vivido momentos complicados para volver a mentalizar a los jugadores de que el trabajo no estaba finalizado, que había que hacer un esfuerzo porque la permanencia se podía complicar.

Algunos futbolistas lo reconocieron públicamente, había costado levantarse tras el mazazo, jugadores como Darder, Jaume Costa o Morlanes entre otros reconocían que al equipo le había costado.

Llegar a una final de Copa del Rey no es algo nuevo para el Mallorca, era la cuarta final de su historia, aunque hacía mucho que no se había vivido. Para la inmensa mayoría de jugadores era la primera final sin embargo, por lo que es territorio desconocido. El desgaste, la decepción y todo lo que se quiera relacionado con esa derrota podría servir también de autocoartada. ¿Fue así?

El ex bermellón Vicente Engonga, contertulio habitual de Deportes Cope Baleares, no cree que se pueda justificar la falta de victorias por la final de Copa del Rey. Nadie mejor que jugadores que pasaron por lo mismo, y derrotas incluso más dolorosas como la final de Mestalla, derrota también por penaltis ante el Barcelona pero luchando con nueve jugadores muchos minutos y habiendo tenido un penalti para ganar la final, para analizar esta situación.

Engonga recuerda en Cope que "lo de los golpes emocionales... No recuerdo que después de perder la final de Mestalla el equipo bajara el tono o el nivel. Pasas malos momentos la noche después del partido, el día siguiente, con jugadores destrozados porque pierdes lo que pierdes. Pero en las vecse que he perdido finales siempre teníamos partido al fin de semana siguiente. Y no recuerdo que el equipo bajara el pistón al siguiente partido y al siguiente. No me entra en la cabeza. Eres futbolista, pierdes una final, qué le vas a hacer, no te puedes quedar ahí parado".

Sigue su análisis: "La verdadera situación de esta temporada es simplemente que desde el verano la expectativa por los futbolistas que llegaron estaba siendo alta. Un entrenador que ya es el tercer año y hay momentos que los jugadores no acaban de creeer en él, porque ya les conoces, ya sabes lo que pasará, sabes la charla. Empiezas a aprender cosas y la rutina. Yo creo que los futbolistas nuevos que han llegado algunos no se han sabido adaptar a lo que les pedía el cuerpo técnico, y quizá el cuerpo técnico no se ha adaptado a buenos futbolistas y a una manera de jugar. A partir de ahí vemos lo q ue vemos. Si te fijas, todos los que han llegado bajo sospecha son de mitad de campo para arriba, los de atrás se adaptan".

El técnico y ex centrocampista considera que "si tú tienes un jugador como Larin que sabes que, falle goles o no, que cuando la coges en tu campo ya está corriendo a la espalda del contrario pues no se la tires al pecho, tírasela a la espalda una de cada tres al menos. Si tienes a Darder es de jugar y tocar, si en tu equipo todo son voleones para que la coja Muriqi pues con Darder tampoco puedes contar porque no va a ganar segundas jugadas. Si tienes a Radonjic que sale fresco a falta de 15 minutos, pues tírale 20 balones en lugar de tres porque está fresco. No es sólo tener buenos futbolistas sino cómo los utilices. Lo he vivido, esto lo he hablado en 2004 con compañeros del curso de entrenador, algunos ya son campeones de Champions, y todos te decían lo mismo: en la liga española tres años son mucho, y si no cambias los jugadores acaban aburriéndose del mensaje. No sólo es la capacidad de adaptación del futbolista, es la capacidad de adaptación de todos".