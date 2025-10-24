El Mirall de l'Església 24 de octubre de 2025
Conocemos mejor los cuidados paliativos de la mano de DIME que presenta en Mallorca la plataforma Para Ti Paliativos el próximo viernes 31 de octubre. Andrés Forero será ordenado diácono mañana sábado en La Parroquia de Sant Pere en Sencelles.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca
1 min lectura23:44 min escucha
