COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

El Mirall de l'Església 24 de octubre de 2025

Conocemos mejor los cuidados paliativos de la mano de DIME que presenta en Mallorca la plataforma Para Ti Paliativos el próximo viernes 31 de octubre. Andrés Forero será ordenado diácono mañana sábado en La Parroquia de Sant Pere en Sencelles.

El Mirall de l'Església 24 de octubre de 2025
00:00
Descargar

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura23:44 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking