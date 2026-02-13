El Mirall de l'Església 13 de febrero de 2026
Con motivo de San Valentín cada año se propone esta semana como la semana del matrimonio, nos habla de ella Joan Pep Joan, nuevo delegado de Familia y Vida del Bisbat de Mallorca. El Colegio San Cayetano de Palma y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han firmado hace unos días un convenio de colaboración, el Padre Pablo, director del colegio, nos explica en qué consiste.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura28:34 min escucha
