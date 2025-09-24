Espacio de Patrium Abogados en COPE
Hoy conocemos la figura del albacea, ¿qué es un albacea? ¿cuál es su función? Responde Juan Planas, socio fundador de Patrium Abogados.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Sánchez es el presidente de las primeras veces y nunca antes un familiar se había sentado en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h