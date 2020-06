La crisis sanitaria lo ha trastocado todo. Ya son varios los municipios que han decidio suspender sus fiestas y otros han dado un giro radical a las celebraciones pero, ¿qué ocurre con las orquestas?

Son las encargadas de amenizar todas nuestras fiestas y verbenas algunas de ellas incluso cuenta con un club de seguidores que las acompaña allá donde van. En Cope hemos hablado con Manuel Fariña, que es el presidente de la Federación Gallega de Orquestas para conocer qué expectativas tienen para este verano 2020, sin duda muy diferente.

¿Cómo será el verano 2020 para nuestras orquestas?

En un primer momento, si los acontecimientos siguen su curso, las orquestas de Galicia confian en poder reiniciar la actividad a partir de mediados del próximo mes de julio. "Si en Galicia seguimos libres de contagios, y no se registran rebrotes de coronavirus podríamos volver a trabajar", asegura Fariña, pero en todo caso cree que deben ser las personas de manera individual responsables en la convivencia diaria, guardando las distancias y sabiendo cómo actuar en cada momento.

Las orquestas podrían volver a sus actuaciones con el apoyo de las administraciones involucradas. "Tenemos ilusión, no hay una certeza absoluta sobre cuando podremos volver a la actividad, pero la predisposición de las administraciones para que se celebren fiestas y actos no hace no perder la esperanza", apunta el presidente de la Federación Gallega de Orquestas.

Cree que debe ser "la propia persona quien debe cuidarse del virus" porque "no vamos a tener a un policía detrás nuestra vigilando". Manuel Fariña entiende que debemos interiorizar costumbres y llevarlas a nuestra vida cotidiana. "Si en una cafetería o en un restaurante podemos estar ¿por qué no en las fiestas?", se pregunta aunque comprende que las celebraciones no pueden estar encaminadas a una diversión desmesurada sino más clárica y comedida. "Si vives con tu mujer, ¿cómo no vas a poder bailar con ella en una verbena?. Lo que no podremos hacer es bailar con un desconocido...", señala.

Escucha aquí la entrevista completa: