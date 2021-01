Resumen de las restricciones que entrar en vigor hoy en Galicia para controlar la pandemia

Esta medianoche entraron en vigor las nuevas restricciones decretadas por la Xunta de Galicia para lograr la pandemia en Galicia. Unas restricciones que fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de Galicia después de que Alberto Núñez Feijóo las avanzara este lunes en una comparecencia en San Caetano.

Las medidas que entran en vigor este miércoles se aplicarían, si la evolución de la pandemia lo permite, hasta el 17 de febrero.

Resumen de las medidas restrictivas en cada uno de los ámbitos de aplicación:

Reuniones sociales

Quedan prohibidas las reuniones entre personas no convivientes. Se incluyen en esta prohibición no sólo las reuniones sino también los paseos con personas con las que no convivamos. A esta regla general la Xunta ha establecido la figura de las "unidades de convivencia ampliadas" en las que se podrán integrar las personas que vivan solas en sus domicilios. Una unidad ampliada de convivencia que deberá ser única.

Quedan exceptuados toda visita/reunión por motivo de cuidado de menores o familiares. También se restringen las visitas a hospitales o residencias excepto para cuestiones de dependencia.

Lo que sí se permiten son las reuniones por actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales, sindicales, de representación de trabajadores y administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, "siempre que se adopten las medidas previstas en los correspondientes protocolos de funcionamiento".

Toque de queda y cierre perimetral

El cierre perimetral se aplicará desde el miércoles a todos los concellos de Galicia. Ya no se permitirá la movilidad entre municipios excepto por motivos justificados como trabajar o acudir a una cita médica. El toque de queda también es ahora general para toda Galicia y queda establecido en las 22:00 horas.

Comercio

Los establecimientos comerciales que no tengan la consideración de esenciales, como farmacias, supermercados o talleres, deberán cerrar antes de las 18:00 horas. El comercio considerado como esencial tendrá como horario tope las 21:30. Además, los centros comerciales no podrán abrir sus puertas los fines de semana, a excepción de los supermercados.

Hostelería

Cierre total de la hostelería en todos los municipios de Galicia. A partir de ahora los bares, cafeterías y restaurantes no podrán atender ni en el interior ni tampoco en sus terrazas. Sin embargo, e igual que en la segunda ola de la pandemia, los establecimientos sí podrán servir comida para llevar o repartir su comida a domicilio.

Educación y cultura

La educación primaria y secundaria continuarán con su actividad presencial. Sin embargo, las escuelas oficiales de idiomas y las universidades sí deberán cerrar sus puertas. En concreto, las universidades no retomarán sus clases hasta el día 8 de febrero. A partir de ese día, y durante al menos una semana, las clases serán telemáticas. A partir del día 17 de febrero las autoridades educativas intentarán reorganizar y restablecer la educación presencial allí donde fuese posible. Las bibliotecas permanecerán cerradas así como los espectáculos públicos.

Deporte

Las actividades físicas serán siempre individuales y al aire libre. Como novedad a partir de la entrada en vigor de estas restricciones toda persona que practique deporte, incluso al aire libre, deberá llevar puesta la mascarilla. Los gimnasios deberán cerrar al igual que el resto de centros deportivos de carácter no profesional.

En los campos ya no se permitirá la entrada de público, se eliminan por tanto los cupos que existían en muchos estadios para que los socios pudiesen acudir a ver a sus equipos.

Las competiciones federadas autonómicas siguen suspendidas. Las competiciones nacionales e internacionales podrán seguir celebrándose hasta que no decrete lo contrario el gobierno central.

Teletrabajo

En las empresas donde resulte factible se priorizará el teletrabajo sobre el trabajo presencial. Según la Xunta de Galicia en estos momentos 1.200.000 gallegos ya están trabajando desde sus domicilios.

Todas estas medidas han sido reflejadas en el Diario Oficial de Galicia del 26 de enero y estarán en vigor al menos tres semanas a partir de las 0:00 de este miércoles.