Proyecto Gato cuida de más de 300 felines llegados desde toda la provincia e inlcluso Ourense

Hoy 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero desde 1997 se celebra también el Día Internacional de losDerechos de los Animales. Y como yo soy muy de animales, no podía perder la oportunidad para hablar sobre ellos….

Una jornada para concienciar y reflexionar sobre el respeto hacia los animales y que mejor idea que hacerlo de la mano de Fátima Lago, miembro de la asociación Proyecto Gato de Vigo. Un colectivo que vela por el bienestar de los felinos más allá de las fronteras de nuestro municipio. Considera que todavía queda mucho por hacer puesto que a los animales todavía los tenemos cosificados y no se le da el valor que tiene.

Atienden a gatos de toda la provincia de Pontevedra.

Esta asociación está atendiendo actualmente a más de 300 gatos en su refugio y también en las casas de acogida, además también cuidan de un grupo pequeño de perros y se hacen cargo de varias colonias. Un trabajo que desarrollan con el único interés de ayudar a estos animales, lo hacen en su tiempo libre, todos ellos son voluntarios y buscan el momento para poder colaborar con la asociación. Un trabajo que no entiende de sábados, domingos ni festivos.

Para poder ayudar a todos estos gatos y perros necesitan, además de la colaboración voluntaria de varias personas, también contar con colaboración económica que permita pagar los gastos que tienen: comida, veterinarios, medicamentos… y lamentablemente, aquí, la pandemia, también les ha jugado una mala pasada. El no poder realizar eventos o actos con los que poder recaudar dinero les ha perjudicado mucho. Además hay que tener en cuenta que, aunque el nombre de la asociación sea Proyecto Gato Vigo, su ayuda llega a toda la provincia como nos explicaba Fátima. Incluso han atendido gatos más allá de nuestra provincia, en Ourense por ejemplo tuvieron que recoger a un felino en mal estado.

Esterilizar a los gatos es una de sus principales labores. El objetivo es que no siga creciendo el número de gatos callejeros. Ahí donde les piden ayuda, la asociación no es capaz de decir que no, incluso aunque se vean desbordados. La asociación está formada por 6 - 7 personas, pero cuentan con la colaboración de muchas otras manos amigas. De lo contrario, les sería imposible llegar a tanto. Hacen auténticos tetris para poder llegar a todo. Hay que tener en cuenta que compaginan esta labor voluntaria con sus trabajos y con sus estudios. Aunque Fátima tiene muy clara la razón por la que dedica su tiempo a ayudar a gatos y perros que lo necesitan.

Día Internacional de los Derechos de los Animales.

Me quedo con la frase de Mahatma Gandhi: “Un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales”. Los animales también tienen una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Fue proclamada el 15 de octubre de 1978, pero como bien decía Fátima Lago todavía queda mucho por hacer. Todavía hay muchas partes del mundo en la que los animales son privados de todo derecho y donde esta declaración no ha sido aceptada. Los 14 artículos que forman esta Declaración Universal, pueden sintetizarse en cuatro derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que les generen dolor, y no considerárseles propiedad.