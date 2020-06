Ocupa una vivienda en Vigo con la intención de empadronarse y pedir una ayuda

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo - Redondela ha detendio en las últmas horas a un joven, de 29 años, como presunto autor de un robo en un local comercial mientras intentaba ocupar, acompañado por otro hombre, una vivienda de la ciudad olívica.

Robo en una tienda de la ciudad olívica.

En concreto, los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo, cuando una mujer denunció ante la Policía Nacional que había encontrado el interior de su tienda todo revuelvo y que además le había desaparecido la caja con toda la recaudación. Ante estos hechos, la Policía Científica acudió al establecimiento para recoger pruebas y huellas. Los investigadores descubrieron que la persona que había cometido el robo había accedido al interior de la tienda por una ventana lateral. Tras una ardua investigación se identificó al presunto autor, un joven vigués que contaba con un gran número de antecedentes policiales, que actuaba en la ciudad olívica pero también enotros municipios de la zona.

Se dio información a todos los agentes sobre sus carácterísticas, pero carecía de domicilio. Por ello no era de extrañar la posibilidad de que ocupase alguna vivienda debido a la prohibición de realizar desplazamientos a segundas residencias. Pocos días después, un particular contactó con la Policía Nacional para alertar de que había observado cómo dos personas con aspecto de ocupas intentaban forzar la ventana de un domicilio de Estrada do Vilar, en Vigo.

Intención de ocupar la vivienda, empadronarse y pedir una ayuda.

Tras desplazarse al lugar, los agentes interceptaron a estos hombres y comprobaron que uno de ellos era el responsable del robo investigado. Además, descubrieron que habían intentado ocupar la vivienda después de comprobar que se encontraba vacía para empadronarse en la misma y solicitar una ayuda. De este modo, la Policía Nacional detuvo al presunto autor del robo, que fue trasladado a Comisaría. Allí, se le tomó declaración y se comprobó que le constaban 29 antecedentes de los que parte se debían a hechos similares. Finalmente, todo lo actuado ha pasado a disposición judicial.