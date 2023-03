El "Nautilius" abre sus puertas para acercar la riqueza subacuática del Puerto de Vigo a la ciudad

El Puerto de Vigo abrió esta mañana las puertas de su nuevo observatorio submarino, bautizado como “Nautilus”, en un claro homenaje a Julio Verne y su vínculo con la Ría, y situado en la dársena de A Laxe, frente al edificio de Portocultura, en pleno centro de la ciudad. El observatorio, de 19 metros de largo, forma parte de un conjunto de 300m2 de superficie que incluye 3 pantalanes y dos rampas de acceso a pie de calle. Junto a él, se han instalado 330m2 de paneles de diseño inclusivo de la naturaleza desarrollados por ECOncrete que recrean hábitats naturales y está dotado de cámaras de grabación submarina 24 horas al día.

Todo este pasillo flotante permitirá a la ciudadanía contemplar la flora y la fauna, tanto intermareal como submarina, que rodea el litoral portuario y que colonizará en los próximos meses estas estructuras innovadoras. En el acto de inauguración del nuevo observatorio submarino, que tuvo lugar esta mañana en el muelle de Portocultura, participaron el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; la Conselleira do Mar, Rosa Quintana; la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; miembros del Consejo de Administración del Puerto y responsables de las instituciones científicas y administraciones del medio marino de la ciudad, entre otras autoridades, tanto civiles como militares.

Un paso más a favor del desarrollo sostenible

El nuevo visor y las estructuras innovadoras que lo complementan buscan convertir los muelles del Puerto de Vigo en lugares ecológicos, lo que supone dar un paso más dentro del compromiso de la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña con el desarrollo sostenible. Forma parte de las actuaciones enmarcadas en el proyecto Living Ports, ganador del conocido popularmente como el “Óscar del Medio Ambiente” en 2022 y reconocido el pasado miércoles en la primera edición de los “Premios de la Semana Marítima Mundial” (World Maritime Week Awards) dentro de la categoría de “Puerto del Futuro” (Futureport), al tratarse de una herramienta de observación y monitorización única.

En su diseño y construcción ha participado el astillero Cardama Shipyards, ECOncrete con sus infraestructuras verdes, la Universidad de Dinamarca, monitorizando la riqueza ambiental del Puerto a través de más de medio centenar de cámaras submarinas, y un equipo de expertos multidisciplinar (ingenieros, licenciados en Ciencias del Mar, biólogos y de Ciencias Ambientales) de la Autoridad Portuaria de Vigo, como impulsores y creadores de esta estrategia de infraestructuras verdes.









Un proyecto pionero

Se trata, en palabras del máximo responsable portuario, de un proyecto “pionero” y fruto de la colaboración entre instituciones punteras en innovación de varios países, como Israel, Dinamarca y España, así como del trabajo de numerosos científicos y profesionales. “Hoy se inaugura el resultado de este trabajo”, enfatizó el presidente del Puerto olívico, al tiempo que incidió en que en su construcción y diseño han trabajado muchas empresas locales, con el valor añadido que esto supone.

Durante su intervención, Vázquez Almuiña destacó el firme compromiso del Puerto de Vigo por “seguir trabajando en la preservación del medio ambiente, la recuperación de los océanos y la mejora de la biodiversidad, aplicando métodos innovadores con el desarrollo de proyectos como Living Ports”.

Por su parte, la titular do Mar subrayó que, con este proyecto, el Puerto de Vigo se posiciona como “un puerto de la próxima generación” y “a la cabeza de la innovación ambiental portuaria, sin que ello le reste un ápice de operatividad”. Además, recordó que éste no es un proyecto aislado, sino que se suma a otras actuaciones llevadas a cabo por el Puerto en colaboración con la Universidad de Vigo, como son el proyecto PuertAlMar y el futuro Peiraos do Solpor de Bouzas, que también han sido premiados por la Comisión Europa y la Asociación Europea de Puertos, y que suponen “todo un orgullo para Vigo y Galicia”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Acceso gratuito para todos los públicos

La inauguración del visor sirvió, además, para abrir sus puertas a la ciudad, ya que el “Nautilus” podrá ser visitado de forma totalmente gratuita los viernes, en horario de 16 a 20 horas.; y los sábados, domingos y festivos, de 10 a 13h. y de 16 a 20 horas. Asimismo, y con el objetivo de concienciar en la importancia de cuidar el mar y los océanos entre los más jóvenes, se organizarán visitas con los centros educativos de Vigo y su área durante el último trimestre del curso escolar. Estas visitas, que tendrán lugar los martes y jueves en un horario aproximado de 10:00 a 14:00h, se complementarán con talleres y actividades didácticas para promover el conocimiento y la comprensión de los ecosistemas marinos del Puerto de Vigo y sus habitantes, incluyendo las especies de la zona costera y del fondo marino, de una forma lúdica.

Además, el visor abrirá sus puertas para el uso y observación del mundo científico. Las visitas al observatorio serán guiadas y estarán gestionadas por la Fundación Traslatio.

El proyecto Living Ports

El proyecto Living Ports tiene por objetivo la captación de CO2, el aumento de la biodiversidad de los puertos y la reducción del ruido submarino. Está diseñado para catalizar un cambio fundamental en las operaciones de la industria de infraestructuras costera y marina, al apostar por construcciones inclusivas con la naturaleza y con grandes beneficios colaterales estructurales, ambientales y socioeconómicos.

Para ello, ECOncrete, que lidera el proyecto, ha diseñado unas estructuras innovadoras para infraestructura marina y portuaria que facilitan la colonización de fauna y flora. Esta tecnología está basada en la naturaleza y modifica el hormigón local haciéndolo respetuoso con el medio ambiente, aumenta la biodiversidad, reduce el predominio de especies invasoras, fomentando las autóctonas, y genera un sumidero activo de carbono mediante el crecimiento de la vida marina. Al mismo tiempo, esta película viva de seres que pueblan el hormigón refuerza la propia infraestructura.

Además de las actuaciones realizadas en la dársena de A Laxe, Living Ports estará presente también en otro escenario: la escollera de la terminal Ro-Ro de Bouzas, donde ya se han instalado un centenar de unidades de hormigón diseñadas por ECOncrete con principios ecológicos-biológicos.

Living Ports es un proyecto dirigido por ECOncrete en colaboración con el Puerto de Vigo, el astillero Cardama Shipyards y la Technical University de Dinamarca, ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE, y cuenta con un presupuesto total de 3,1 millones de euros -2,4M€ subvencionados por Europa-.

Estrategia Blue Growth

Esta iniciativa, junto a otras actuaciones llevadas a cabo por el Puerto de Vigo en colaboración con la Universidad de Vigo, forman parte de la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo y reafirman su compromiso con en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El Puerto de Vigo ha sido el primer puerto de la Unión Europea en implementar esta estrategia de crecimiento azul de manera integral y desde una perspectiva holística, en el convencimiento que el impulso a la Economía Azul ha de realizarse desde todos los sectores con idéntica fuerza y al mismo tiempo. Actualmente, el Plan Blue Growth del Puerto de Vigo cuenta con 59 proyectos y 47 acciones y un presupuesto total de más de 290 millones de euros.

Audio